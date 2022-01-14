على غرار «بيلتا».. تويوتا تطرح «روميون» الأخت الشقيقة لـ«أرتيجا»

أطلق وكيل العلامة اليابانية تويوتا في مصر، الطراز الجديد «روميون»، التي يأتي ضمن فئة السيارات، الـMPV، وتعتبر السيارة هي الشبيه بـ سوزوكي أرتيجا، بحسب إعلان الوكيل ذاته مؤخرا.

يذكر أن شركة تويوتا طرحت نسخة سيارة «بيلتا» التي تعتبر أيضاً النسخة الشقيقة لسيارة سوزوكي سياز التي يتم طرحها في السوق منذ فترة كبيرة، ولقت السيارة تويوتا بيلتا نجاح كبير حيث تم حجز عدد كبير منها قبل نزولها للأسواق.

مواصفات تويوتا «روميون 2022»

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة لتريه 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 103 حصانا، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر؛ فيما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ومكون من 4 سرعات .

كما تأتي السيارة بنظام الفرامل المانعة للإنغلاق، ونظام مساعة الفرامل، ونظام الحماية ضد السرقة، وعدد 2 وسائد هوائية.

وتاتي السيارة بوزن 1710 كيلو جرام، ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180 ملم.

أسعار تويوتا «روميون 2022»

تأتي السيارة بفئتين الفئة الأولى بسعر 280 ألف جنيه، الفئة، والثانية 310 ألف جنيه.

التجهيزات ووسائل الأمان المتوفرة بـ«روميون 2022»

تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP) بالإضافة إلى (جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية ، ومصابيح ضباب أمامية، وحساسات ركن خلفية).