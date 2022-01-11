نجل عبد الرحمن أبو زهرة بعد إصابة والده بكورونا: «ادعو له حالته غير مستقرة»

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات الحالة الصحية لوالده، حيث يتواجد داخل مستشفى العزل بالعجوزة، منذ الجمعة الماضي.

وقال أحمد أبو زهرة، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لوالده عبد الرحمن أبو زهرة ليست مستقرة، لاسيما وأنه يُعاني من مشاكل في التنفس خلال اليومين الماضيين، بينما الوضع لم يصل إلى مرحلة الخطورة، كما يزعم البعض، موضحًا أنه يحصل على كورس علاج مُكثف، لذلك يشعر بحالة من الخمول ويخلد للنوم أغلب الوقت.

علاج مكثف للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وأضاف أنّ الفريق الطبي المُعالج، عدّل كورس العلاج، بإضافة أدوية وحقن جديدة، من أجل تنظيم عملية التنفس وضبط مستوى الأكسجين لدى والده عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدًا أنّ حصول والده على جرعات لقاح كورونا الثلاثة، وعدم وجود تاريخ مرضي سابق له، أسهم في عدم تدهور حالته بشكلٍ كبير.

مناشدات بالدعاء لـ عبد الرحمن أبو زهرة لحين التماثل للشفاء

وناشد أحمد أبو زهرة، الجمهور، بالدعاء لوالده عبد الرحمن أبو زهرة، لحين التماثل للشفاء والخروج من المستشفى واستئناف حياته بشكلٍ طبيعي.

ابن عبد الرحمن أبو زهرة: يارب ترجع تاني ونقضي وقت حلو مع بعض

وكان أحمد أبو زهرة، نشر صورة تجمعه بوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبل ساعات، مُعلقًا عليها: «يارب ترجع تاني ونقضي وقت حلو مع بعض تاني زي ما كنا دائما.. ربنا يشفيك».