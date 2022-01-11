آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: «تغيير كورس العلاج»

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، ودخوله مستشفى العزل بالعجوزة، إذ يُعاني من مشاكل في التنفس.

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

وحرص الموسيقار أحمد أبو زهرة، لطمأنة الجمهور على أبيه عبر لـ«الوطن»، نافيًا ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عن تدهور صحة عبدالرحمن أبو زهرة، مؤكّدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

نجل عبدالرحمن أبو زهرة: حالة والدي غير مستقرة

وعن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، قال نجله، إنّها حالته غير مستقرة في الساعات الأخيرة، نتيجة حدوث مشاكل في التنفس وكذلك معدل الأكسجين، ما دفع الأطباء لتغيير «كورس» برنامج العلاج الذي يتبعه، من خلال إضافة حقن وأدوية ثقيلة، متابعًا «بقى نايم طول الوقت من كتر الأدوية اللي بياخدها».

عبدالرحمن أبو زهرة يتلقى الجرعة التعزيزية للقاح كورونا

وأضاف أحمد أبو زهرة، أنّ والده حصل منذ فترة على الجرعة التعزيزية الثالثة للقاح كورونا، ما أسهم في عدم تدهور حالته الصحية نظرًا ما تقدمه في السن وبلوغه الـ87 عامًا.

ابن عبدالرحمن أبو زهرة: والدي لم يُعانِ من أمراض مزمنة باستثناء ضغط الدم

وأكد أنّ والده كان حريصًا على الاهتمام بحالته الصحية، ولم يكن يُعاني من أي أمراض مُزمنة قط، باستثناء الضغط، حيث طالب الجمهور بالدعاء له حتى يتماثل للشفاء.