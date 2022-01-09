ابنة عبد الرحمن أبو زهرة وحفيده يطمئنان الجمهور على حالته الصحية

تصدر اسم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة محركات البحث، فور الإعلان عن إصابته بفيروس كورن ونقله إلى مستشفى عزل العجوزة، وخرج أبناؤه وأحفاده لطمأنة جمهوره على صحته.

كتبت سحر ابنة عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابها على «فيسبوك»: «بابا إيجابي كورونا، ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100%، وأكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة أنه سيتعافى منها سريعًا بإذن الله لأنه حصل على 3 جرع التطعيم، أسألكم الدعاء له بالشفاء».

وقال عبد الله مفيد عاشور، حفيد عبد الرحمن أبو زهرة، على فيسبوك: «اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم ربنا يشفيك يا جدو أرجو الدعاء».

حفيد عبد الرحمن أبو زهرة يطلب الدعاء لجده

وكان أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، قد كشف إلى «الوطن» تفاصيل حالة والده وقال إنه بخير وحالته مطمئنة ومستقرة، وذلك بفضل حصوله على ثلاثة جرعات من لقاح كورونا، الذي يخفف الإصابة.

آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة

وكانت آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة مسلسل «موضوع عائلي» والذي عرض مؤخرا، وشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد قيس، سماء إبراهيم، محمد شاهين، كما شارك في المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم أمينة خليل، شيرين رضا، علاء مرسي، بيومي فؤاد وغيرهم، وجسد عبد الرحمن أبو زهرة في المسلسل دور منير سيف أحد رجال الأعمال وحما ماجد الكدواني.