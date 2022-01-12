قرار عاجل من الأزهر عن مكاتب تحفيظ القرآن بالمحافظات

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تكليفا وصفه بالهام والعاجل لجميع المناطق الأزهرية، بشأن إجراء فحص شامل لجميع مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، سواء المرخصة أو غيرها، خاصة التي تدعي تبعيتها للأزهر الشريف.

فحص شامل لمكاتب تحفيظ القرآن الكريم

وأكد «سلامة»، في قراره الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أنه سيتم تكليف مدير إدارة شئون القرآن الكريم في المناطق الأزهرية بالتعاون مع موجهي شئون القرآن الكريم بفحص شامل لجميع مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة للمنطقة سواء المرخصة أو غيرها والتي تدعي تبعيتها للأزهر الشريف وذلك على مستوى المنطقة كاملة، وأشار إلى أنه لابد أن يتم موافاة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بتقارير عن هذه المكاتب في موعد أقصاه الأحد الموافق 24 يناير الجاري.

مكاتب تحفيظ القرآن بالأزهر الشريف

ووفقا لآخر إحصاء لعدد مكاتب التحفيظ التى يشرف عليها الأزهر الشريف، بلغ عددها 10390 مكتبا منتشرة وموزعة على المناطق الأزهرية المختلفة بإجمالي عدد 424 مكتبا بمحافظة القاهرة، وعدد 570 مكتبا بمحافظة القليوبية، والشرقية 909 مكاتب، والدقهلية 1728 مكتبًا، والإسكندرية 203 مكاتب.

وفي محافظات الصعيد جاءت محافظة المنيا في الصدارة بعدد 619 مكتبًا، وفى محافظة أسيوط 330 مكتبًا، ومحافظة سوهاج 300 مكتب، ومحافظة قنا 217 مكتبًا، والأقصر 408 مكاتب، وأسوان 95 مكتبًا، أما المحافظات الحدودية فجاءت الأعداد في محافظة الوادي الجديد 72 مكتبًا، وفي البحر الأحمر 63 مكتبًا، وفى مطروح 89 مكتبًا، وشمال سيناء 21 مكتبًا، وجنوب سيناء مكتبين فقط.

وفي عام 2021 تم فتح باب التقدم لمكاتب تحفيظ القرآن الكريم على أن تكون تابعة لإشراف الأزهر وفق عدد من الشروط المعينة على مرحلتين، الأولى في يناير، والثانية في يوليو، حيث بلغ عدد الناجحين في دورة يناير 827 محفظًا، وبلغ عدد الناجحين في دورة يوليو 1320 محفظًا، وكانت أكثر المحافظات التي نجح بها المحفظون هي محافظة الدقهلية بعدد 101 محفظ في دورة يناير، ومحافظة الجيزة في دورة يوليو بعدد 118 محفظًا.