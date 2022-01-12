نجل عبدالرحمن أبو زهرة: والدي يتعافى تدريجيا وحالته الصحية جيدة

نفى أحمد عبدالرحمن، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، تركيب جهاز التنفس الصناعي لوالده، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية.

نجل عبدالرحمن أبو زهرة يتحدث عن حالته الصحية

وقال نجل عبدالرحمن أبو زهرة لـ«الوطن»، «أحيانا والدي يحتاج إلى جلسات أكسجين، في حالة نقصه في الدم، ولكنه لم يوضع على جهاز التنفس الصناعي»، مؤكداً على أن حالته الصحية جيدة، ويتعافى تدريجيا.

عبدالرحمن أبو زهرة وفيروس كورونا

وقد نقل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إلى مستشفى العجوزة للعزل الصحي، في وقت سابق، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكانت ابنته سحر قد أعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتبت: «بابا إيجابي كورونا، ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100%، وأكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة على أنه سيتعافى منها سريعًا بإذن الله لأنه حصل على 3 جرعات من التطعيم، أسألكم الدعاء له بالشفاء».

آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة

آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة مشاركته في مسلسل «موضوع عائلي»، بدور «منير سيف» وهو والد طليقة الفنان ماجد الكدواني ضمن أحداث العمل.

العمل من بطولة الفنان ماجد الكدواني، ياسمين رئيس، سما إبراهيم، طه دسوقي، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف منهم: أمينة خليل، شيرين رضا، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.