أسرة عبدالرحمن أبو زهرة أخفت عنه إصابته بكورونا.. «نفسيته تراجعت بعد علمه»

كشفت مصادر مُقربة من الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عن تراجع حالته النفسية بعدما علم بإصابته بفيروس كورونا، خاصة أن الأسرة أخفت عنه الخبر لفترة قبل دخوله مستشفى العزل بالعجوزة، وتعاملوا معه وكأنه مصاب بدور برد، حتى لا يتأثر نفسيا.

عبدالرحمن أبو زهرة يشعر بالوحدة داخل العزل

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنّ أسرة عبد الرحمن أبو زهرة، كان تخفي عنه إصابته بفيروس كورونا، مراعاة لحالته النفسية، خاصة مع تقدمه في العمر وبلوغه 87 عامًا، موضحًة أنّ «أبو زهرة، يشعر بالوحدة بعيدًا عن أبنائه وأحفاده، في ظل تواجده في العزل، ونفسيته تراجعت إلى حد ما».

وأضافت المصادر، أنّ عبد الرحمن أبو زهرة، كان يتعامل مع أزمته الصحية الأخيرة، باعتباره دور برد شديد، في ظل تكتم أبنائه على نبأ إصابته بفيروس كورونا.

تفاصيل إصابة عبدالرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا

وكانت أسرة عبدالرحمن أبو زهرة، قد أعلنت إصابة الأخير بفيروس كورونا، منذ يوم الجمعة الماضي، بعدما دخل مستشفى العزل، إثر معاناته من مشاكل في التنفس.

حفيد عبدالرحمن أبو زهرة: ربنا يشفيك يا جدو

وحظي عبدالرحمن أبو زهرة، بدعم كبيرة في ظل أزمته الصحية الأخيرة، من مُحبيه وأسرته، وكتب حفيده عبدالله مفيد عاشور، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم ربنا يشفيك يا جدو أرجو الدعاء».