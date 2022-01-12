ابنة عبدالرحمن أبو زهرة: حالته في تحسن ولم يوضع على جهاز تنفس صناعي

انتشرت خلال الساعات الماضية الكثير من الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفيد بتدهور حالة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة الصحية، ووضعه على جهاز تنفس صناعي.

ابنة عبدالرحمن أبو زهرة تطمئن جمهوره عليه

وتواصل «الوطن» مع ابنته سحر أبو زهرة، التي نفت ذلك مؤكدة على أن حالة والدها الصحية في استقرار وتحسن، ولم يتم وضعه على أي جهاز تنفس صناعي.

إصابة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا

ونقل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إلى مستشفى العجوزة للعزل الصحي، في وقت سابق، بعد إصابته بفيروس كورونا، وكانت ابنته سحر قد أعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتبت: «بابا إيجابي كورونا، ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100%، وأكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة على أنه سيتعافى منها سريعًا بإذن الله لأنه حصل على 3 جرع التطعيم، أسألكم الدعاء له بالشفاء».

وبعد إصابته بكورونا كشف أحمد أبو زهرة، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن حالة والده لم تصل إلى مرحلة الخطورة، ولكنه كان يعاني من مشاكل في التنفس خلال اليومين الأوليين لإصابته، مضيفا أنه يميل أغلب الوقت إلى النوم بسبب حصوله على كورس علاج مُكثف.

آخر أعمال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

جديرا بالذكر أن آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة مشاركته في مسلسل «موضوع عائلي»، بدور «منير سيف» وهو والد طليقة الفنان ماجد الكدواني ضمن أحداث العمل.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

والعمل من بطولة الفنان ماجد الكدواني، ياسمين رئيس، سما إبراهيم، طه دسوقي، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف منهم: أمينة خليل، شيرين رضا، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.