نشر 20 سيارة شفط قمامة بالقاهرة.. «زي المكانس الكهربائية» (صور)

سيارات شفط القمامة من شوارع القاهرة، حلم تحول لحقيقة اليوم، في خطوة نحو استعادة وجه العاصمة الحضاري وإنهاء سنوات «الكنس اليدوي» للمخلفات بالعاصمة، مع إعلان محافظة القاهرة، دخول 20 سيارة شفط قمامة بأسلوب ميكانيكي للعمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بتكلفة بلغت 13 مليون جنيه، لتنضم سيارات شفط القمامة لمنظومة جمع المخلفات في مرحلتها الأولى التي انطلقت في عدد من المحافظات، في إطار خطة قومية للتخلص من المخلفات وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديا، من خلال فصلها وإعادة تدويرها والقضاء على التراكمات التاريخية بعدد من مقالب القمامة وإنهاء مشكلات القمامة في الشارع المصري خاصة بعد تطبيق قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020

ما هي سيارات شفط القمامة بالقاهرة وآلية عملها؟

- سيارات صغيرة صديقة للبيئة، وتحوي كل سيارة شفط قمامة على خرطوم يبلغ طوله 5 أمتار، متصل بصندوق لاستقبال القمامة والمخلفات، وجهاز شفط يمكن أن يعمل بشكل عكسي في ضخ الهواء.

- جرى استيراد سيارات شفط القمامة من هولندا، لتنضم لمنظومة الجمع الآلية بمحافظة القاهرة.

- جرى تخصيص الـ20 سيارة شفط قمامة، للعمل في المنطقتين الشمالية والجنوبية لمحافظة القاهرة، بواقع سيارة لكل حي.

- السيارات الجديدة صغيرة الحجم وسهلة الصيانة والنظافة ومثالية للطرق الضيقة والمقابر والحدائق، وهي المناطق التي كان يصعب الوصول إليها بالسيارات العملاقة.

تدريب السائقين على المعدات الجديدة

- تعمل السيارات الجديدة في شفط المخلفات والقمامة وأوراق الشجر وحتى الأتربة العالقة في الأماكن المرتفعة بشكل ميكانيكي يشبه المكانس الكهربائية في المنازل.

- جرى تدريب السائقين على المعدات الجديدة بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.