خدمات جديدة بمنظومة نظافة الشوارع: صيانة التماثيل ورفع الحيوانات النافقة

قال الدكتور ياسر محجوب نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات بوزارة البيئة، إن عمل منظومة المخلفات الجديدة لن يقتصر على الجمع من المنازل، بل سيتخطاه لعدد من الخدمات والقطاعات الأخرى كانت خارج المنظومة، وجرى دمجها ضمن البرنامج الوطني للمخلفات، عقب إقرار قانون المخلفات الجديد لإعادة النظافة إلى شوارعنا.

الشركات ستجمع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية

وتابع «محجوب» في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه من ضمن الخدمات التي سيجري إدراجها بكراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع الشركات المنضمة للمنظومة بأجهزة المجتمعات العمرانية، خدمات نظافة الشوارع، لتتولى الشركات المتعاقدة رفع المخلفات الملقاة بالشوارع الناتجة عن قصور في أعمال الجمع والحفاظ على الشوارع نظيفة خالية من المخلفات، بالإضافة الى أعمال «الكنس» بالشوارع الرئيسية والفرعية وداخل المربعات السكنية داخل نطاق الخدمة، ونقلها مباشرة إلى موقع التخلص النهائي دون المرور على مصانع المعالجة.

مهام مسؤولي نظافة الشوارع في المنظومة الجديدة

وعن مهام الشركات والدور الذي ستقوم به، قال «محجوب»: «تتولى المنظومة الجديدة رفع كل المخلفات الناتجة عن القصور في أعمال الجمع السكني أو التجاري يومياً، ورفع أي مخلفات ترميم أو أي تراكمات بالشوارع، كما ستتولى رفع الحيوانات النافقة والمخلفات الضخمة من أثاث وإطارات وقطع غيار فور تواجدها، بجانب «كنس» الشوارع الرئيسية والفرعية والمربعات السكنية وتنظيف الميادين والتقاطعات وإزالة الملصقات من على أعمدة الإنارة وأسوار المنشآت العامة».

‌وتابع: «كما ستتولى تنظيف حدائق المنفعة العامة المفتوحة من مخلفات القمامة وأكشاك ومظلات محطات وسائل النقل العام مرتين شهرياً، وتنظيف وغسيل التماثيل والنوافير والنصب التذكارية واللوحات الإرشادية والمرورية مرتين شهريا، وتنظيف وكنس الأرصفة والجزر الوسطى، ونظافة ساحات انتظار السيارات العامة».