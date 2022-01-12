وفد بوركينا فاسو يزور مضمار الدراجات باستاد القاهرة للاستفادة من التجربة المصرية

قرر وفد من بوركينا فاسو، اليوم، زيارة مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، بعد إسناد الاتحاد الأفريقي للدراجات، تنظيم البطولة الأفريقية لدراجات الطريق 2022، إليها.

بوركينا فاسو تنظم البطولة الأفريقية 2022

ووقع الاتحاد الأفريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام، بروتوكول إسناد تنظيم بطولة أفريقيا لـ دراجات الطريق 2022، إلى بوركينا فاسو، التي حصلت رسميًا على استضافة البطولة المقرر إقامتها في مارس المقبل.

وحضر توقيع البروتوكول، وعقد تنظيم البطولة، إيسوفو سهادوجو نائب وزير الرياضة بدولة بوركينا فاسو، الذي وقع عقد استضافة البطولة مع الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للدراجات، ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي، وحضر توقيع العقد مسئولو اتحاد الدراجات ببوركينا فاسو، وحرصوا على زيارة المنشآت الرياضية المصرية خلال فترة وجودهم بالقاهرة.

وأعرب نائب وزير الرياضة البوركيني، عن سعادته وإعجابه بالطفرة الرياضية التي شهدتها رياضة الدراجات في مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي توجت بتنظيم مصر بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار 2021 بنجاح شهد له الجميع.

وزار نائب وزير الرياضة في بوركينا فاسو، مضمار الدراجات الدولي بستاد القاهرة اليوم، وأعلن عن تخطيط بلاده لامتلاك صرح رياضي دولي بهذا الحجم، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لإنشاء مضمار مماثل له في بوركينا فاسو.

الاتحاد الأفريقي حريص على نجاح بطولة الطريق

وأكد «عزام»، أن الاتحاد الأفريقي للدراجات حريص على نجاح بطولة الطريق المقرر إقامتها في بوركينا فاسو، مشيدًا بحرص مسئولي الحكومة البوركينية على استضافة البطولة ودعمها لتحقيق النجاح المأمول.

وأعرب عن اعتزازه وفخره بالإنجازات الرياضية التي حققتها رياضة الدراجات في مصر خلال الفترة الأخيرة، كما أشاد بالمنشآت الرياضية التي أقامتها الدولة المصرية، وحظت بإشادة المسئولين الأفارقة، ومسئولي الاتحاد الدولي للدراجات خلال زياراتهم لمصر.