رئيس الوزراء البريطاني يعتذر عن مخالفته لإجراءات كورونا.. والمعارضة تطالبه بالاستقالة

أدى حضور رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حفلا خلال فترة الحجر في بريطانيا، إلى أزمة صاحبتها مطالبات له بالاستقالة رغم اعتذاره عن ذلك، وإقراره بتحمله المسئولية عن الأخطاء.

رئيس الوزراء البريطاني: ظننت أن الحفل اجتماع عمل

وأقر رئيس الوزراء البريطاني بحضور حفل في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر، مشيرا إلى أنه ظن ضمنا أن الحفل اجتماع عمل، واعتذر عن ذلك، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأوضح جونسون، أمام النواب البريطانيين، أنه ظن أن الحدث يحترم القواعد الصحية المتبعة الخاصة بكورونا، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية الأخطاء التي تم ارتكابها، لكن ذلك لم يشفع لرئيس الوزراء البريطاني لدى زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، الذي دعا، اليوم، إلى استقالة بوريس جونسون.

دفاع جونسون عن نفسه استخفاف بعقول الشعب

وقال ستارمر، في جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية، إن دفاعه عن نفسه بالقول إنه لم يكن يعلم أنه كان في حفلة سخيف لدرجة أنه في الواقع استخفاف بعقول الشعب البريطاني.

وأضاف: «هل يكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟، متهما الزعيم المحافظ بـ«الكذب بوقاحة»، حسب قوله.

ودعت أحزاب المعارضة الشرطة البريطانية إلى إجراء تحقيق بعد نشر قناة «آي تي» عن دعوة مسربة عبر البريد الإلكتروني لتناول مشروبات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، في حديقة مكتب رئيس الوزراء، ومقر إقامته في داونينغ ستريت، خلال مايو 2020.

وتم إرسال هذه الرسالة من البريد الإلكتروني الخاص بالسكرتير الخاص لرئيس الوزراء مارتن رينولدز، إلى العشرات من الأشخاص، ودعت الحضور إلى إحضار مشروباتهم الكحولية.

وكان من المقرر إقامة الحفل في 20 مايو 2020، في نفس اليوم الذي حذرت فيه الحكومة في مؤتمر صحفي المواطنين؛ بأنه لا يمكنهم مقابلة سوى شخص واحد خارج منازلهم.

رسائل تذكير بالإجراءات الاحترازية

ونشرت شرطة العاصمة لندن رسائل تذكير بشأن القواعد في اليوم ذاته.

وخلال الإغلاق الأول في بريطانيا، الذي بدأ في مارس 2020، تم حظر التجمعات، سوى استثناءات قليلة؛ بما في ذلك العمل والجنازات.

ووجهت اتهامات عديدة لحكومة بوريس جونسون المحافظة، بانتهاك الإجراءات الاحترازية التي فرضتها على الآخرين.