توقعات بوصول سعر البيتكوين إلى مستوى 75 ألف دولار خلال 2022

تشير توقعات الخبراء إلى أن سعر البيتكوين يتضاعف ليصل إلى 75000 دولار هذا العام، وذلك مع بدء المزيد من المستثمرين المؤسسيين تبني العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لبنك سيبا السويسري.

توقعات بارتفاع العملة

وقال جيدو بويهلر الرئيس التنفيذي لبنك سيبا السويسري، خلال مؤتمر Crypto Finance، في سانت موريتز بسويسرا، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع ارتفاع سعر البيتكوين، وفقاً لـ«CNBC».

السعر الحالي للعملة بين 50 و 75 ألف دولار

وأضاف رئيس البنك السويسري، أن نماذج التقييم الداخلية الخاصة ببلاده تشير إلى أن السعر الحالي لعملة لبيتكوين، يتراوح بين 50000 دولار و75000 دولار، مؤكداً أنه واثق تمامًا من أن السعر يرتفع عند هذه المستويات.

انهيار العملة على مدار الشهرين الماضيين

وأكد أنه بعد ارتفاع العملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69000 دولار في نوفمبر 2021، شهدت عملة البيتكوين انهيارًا في قيمتها على مدار الشهرين الماضيين، وانخفض سعرها لفترة وجيزة إلى ما دون الـ 40 ألف دولار، يوم الاثنين الماضي، ما يعني أنها تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها التي لم نشهدها منذ سبتمبر.

البيتكوين تختبر المستويات القياسية

وأشار بوهلر إلى أن «البيتكوين»، تختبر المستويات القياسية التي شهدتها العام الماضي، لكنه شدد على أن التقلبات تظل مرتفعة.

ارتفاع عائدات الخزانة

وجاء انخفاض الأسعار هذا الأسبوع مع استمرار ارتفاع عائدات الخزانة، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة للبنك المركزي، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن صفقاتهم في الأصول المحفوفة بالمخاطر والموجهة نحو النمو.

البيتكوين تتداول عند 43.913 دولار

وانخفضت عملة البيتكوين بما يصل إلى 6%، الاثنين الماضي؛ ليلامس أدنى مستوى عند 39.771 دولار أمريكي، ويتم تداولها بسعر 43.913 دولار في الوقت الحالي من تعاملات اليوم الأربعاء.