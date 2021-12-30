«إيلون ماسك» يكشف اسم مبتكر العملة المشفرة «البيتكوين»

منذ ظهور العملات المشفرة، وعلى رأسها «البيتكوين»، لم يعرف العالم حتى اليوم، صاحب فكرة العملات المشفرة أو «ساتوشي ناكاموتو» كما يتداول عنه، فهو شخص غير معروف ولم يفصح عن هويته، ومع كثرة البحث عن هذا الشخص المعروف بـ «ساتوشي ناكاموتو»، لمعرفة من هو، تتعاظم التكهنات حول هوية هذا الشخص ومن هو؟.

إيلون ماسك: «نيك زابو» هو مبتكر البيتكوين

يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك، أن يكون مبتكر العملات المشفرة أو ساتوشي ناكاموتو، مبتكر عملة بيتكوين، هو «نيك زابو» عالِم كمبيوتر وباحث قانوني ومصمم تشفير معروف بأبحاثه في العقود الرقمية والعملات المشفرة.

وقال ماسك: «بينما من الواضح أنني لا أعرف من هو صاحب فكرة البيتكوين، لكن قد يبدو على نظريات زابو، أنها أساسية لإنشاء العملة المشفرة المشهورة»، وفقاً لـ«بلومبرج».

وأضاف «ماسك»، أنه يرجح بشكل كبير أن يكون «نيك زابو» هو «ساتوشي ناكاموتو» والمسؤول عن تطور تلك الأفكار: «لكنني لست متأكداً»، ويشير إلى أنه يبدو المسؤول عن الأفكار الكامنة وراء العملة الأشهر في العالم «البيتكوين».

تطابق لغوي بين ناكاموتو وزابو

قام فريق من الباحثين اللغويين، بإجراء تطابق بين ورقة ناكاموتو البيضاء عن البيتكوين، مع كتابات زابو، و10 من المبدعين الآخرين المحتملين، وأظهرت النتائج بشكل كبير أنه من المحتمل أن يكون «نيك زابو» هو مبتكر البيتكوين، وقال الباحثون، إن نسبة التشابه اللغوي بين كتابات زابو وورقة بيتكوين البيضاء كبير، في المقابل، لم يكن هناك نفس التشابه من المؤلفين المحتملين الآخرين.

تقرير يثبت أن زابو هو مبتكر البيتكوين

في عام 2015، صدر تقرير عن نيويورك تايمز، يؤكد أن مبتكر العملة المشفرة الأشهر في العالم «البيتكوين» هو «نيك زابو».

وكانت بداية ظهور عملة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم لأول مرة في أكتوبر 2008، وكان وقتها معروف أن الشخص الذي ابتكر العملة هو شخص يدعى ساتوشي ناكاموتو، لكنه اسم مستعار وغير معلوم الهوية.