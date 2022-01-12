الصحة تعلن استعدادها لاستقبال عينات من إفريقيا لفحص مسببات الأمراض

أعلنت وزارة الصحة والسكان استعداد مصر لاستقبال العينات القادمة من البلدان الإفريقية الصديقة والمحولة من قبل ACDC لفحصها بمصر، في إطار مبادرة التسلسل الجيني لمسببات الأمراض في إفريقيا، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مع الدكتور أحمد أوما، نائب مدير المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض ACDC، وذلك على هامش منتدى شباب العالم 2022 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

الوزير يشكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض بسبب تقديم تجهيزات في مجال فحص التسلسل الجيني لكورونا

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أعرب عن ترحيبه بالتعاون والتنسيق الدائم مع ACDC في مجال تبادل الخبرات والأنشطة التدريبية، موجها الشكر لـ«المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض» على تقديم بعض التجهيزات في مجال فحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا.

وتابع أن الوزير أعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون، ومساعدة المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض ACDC في دعم القدرات المصرية لتصنيع مستلزمات التشخيص، والتي تتضمن اختبارات الفحص الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير استعداد مصر التام لتقديم الدعم الكامل من خلال قدراتها البشرية في مجالات (علم الأوبئة، والترصد، والمعامل، ومكافحة العدوى) لمساعدة كافة الدول الإفريقية.

أوما يطلب الاستفادة من الخبرات المصرية

ومن جانبه، طلب الدكتور أحمد أوما نائب مدير المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض ACDC، الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية، لنقل التكنولوجيا المتعلقة بإنتاج لقاحات mRNA ضد فيروس كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان والدكتور وسام منقولا مدير الاستجابة السريعة ومدير الاستجابة الطارئة لـ«كوفيد 19» بـ«ACDC».