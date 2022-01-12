«الصحة» تكشف عن أعراض جديدة لمتحور أوميكرون.. «تغير لون اللسان»

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، اليوم، عن أعراض جديدة لمتحور أوميكرون.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعراض متحور أوميكرون تشبه كثيرا أعراض نزلات البرد، ولكن بعض المصابين اشتكوا من تغير لون اللسان إثر الإصابة بالمتحور، وفقا للبيانات الواردة من الدول المتفشي فيها المتحور بشكل كبير.

أوميكرون لا يصيب الرئة

وتابع: «متحور أوميكرون لا يصيب الرئة وهذه ميزة جيدة له، ولكن المشكلة الأساسية له هي سرعة الانتشار، فكل شخص مصاب بمتحور أوميكرون يصيب أمامه 20 فردا، مؤكدا أن المتحور الجديد لكورونا يستجيب لعلاجات كورونا المختلفة وفعالية اللقاحات أمامه كبيرة.

تطعيم 50% من المواطنين بلقاح كورونا بحلول منتصف العام

ودعا المصدر، المواطنين إلى ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة، لافتا إلى التسهيلات التي تجريها الوزارة للوصول إلى المستهدف من المواطنين، وهو تطعيم 50% منهم بحلول منتصف العام الجاري، مؤكدا أن مصر من الدول الأولي التي وفرت لقاحات كورونا لجميع المواطنين.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس، هي التدابير الصحية الفعالة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.