«مكافحة الإدمان»: استقبلنا 24 ألف مواطن سكندري للعلاج في 2021

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه خلال عام 2021، جرى استقبال 24 ألف مريض إدمان داخل محافظة الإسكندرية لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى العمل فيما يقرب من 112 مدرسة، و45 مركز شباب ورياضة بنطاق المحافظة، مؤكدًا أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة، تكثيف حملات التوعية، وزيادة منافذ تلقي العلاج، والذي يججري بسرية تامة وبالمجان.

محافظة الإسكندرية توعي الموطفين من خطورة الإدمان

وأضاف «عثمان»، خلال ورشة العمل التي تنظمها محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، لتوعية الموظفين بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي، أن الهدف من القانون، حماية أرواح المواطنين، والحد من الحوادث القائمة، والمتسبب فيها العنصر البشري، بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه، من تاريخ التصديق عليه، لإعطاء الفرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة، للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن «16023» في سرية تامة، دون مسألة قانونية.

قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات

وأكد توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، وفي سرية تامة، حتى بعد تطبيق قانون‪ ‬فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه، تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة، وهو يباشر عمله سيتم فصله.‬

محافظ الإسكندرية: الدولة بذلت جهدًا لمحاربة الإدمان

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدولة بذلت جهد في ضوء توجيهات القيادة السياسية لمكافحة كل أنواع وأشكال الإدمان والتصدي بكل قوة له، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف الشريف، أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتوفير جميع احتياجاته لتقديم كل الخدمات العلاجية المجانية، التي تجري فى سرية تامة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة والتفتيش المستمر، والكشف الدقيق، ووضع الإجراءات الرادعة للمتعاطي.

ووجه «عثمان» الشكر إلى محافظ الإسكندرية، مؤكدا الدعم والتعاون المستمر لإيصال رسالة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري، للدولة بنطاق الإسكندرية.

كيف يمكن الموظف العلاج من الإدمان في الإسكندرية؟

يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دعت مرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023)، إذ يجري توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، وفى سرية تامة، حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، إذ يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.