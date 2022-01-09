3 معايير لضمان مصحات علاج الإدمان.. أبرزها معرفة تخصص الطبيب

أكد الدكتور أحمد الكتامي، مدير «الخط الساخن» بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اليوم، إن الخط الساخن 16023، يستقبل العديد من البلاغات بشأن الأماكن العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان، التي يساء استخدامها، ويتوفى الكثير من المرضى بها.

وقال «الكتامي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا بد من الاطلاع على رخصة أي مكان علاجي خاص قبل الذهاب إليه، والتأكد من وجود طبيب، خاصة إذا كان المكان فيلا أو شقة»، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين صندوق علاج الإدمان، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ لشن حملات على هذه المراكز وضبطها.

معايير الذهاب لمراكز علاج الإدمان

وأوضح أن هناك معايير لا بد من التأكد منها، عند الذهاب لمراكز علاج الإدمان، وتتمثل فيما يلي:

- التعرف على الخطة العلاجية التي يتم تنفيذها بالداخل.

- معرفة مواعيد الزيارة.

- معرفة تخصص الطبيب.

تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمجان

ولفت إلى أن مراكز علاج الإدمان، التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التي تخضع لوزارة التضامن الاجتماعي، تقدم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمجان وفي سرية تامة، مشيرا إلى أنه يتم عمل الفحوصات والتحاليل للمريض في البداية، ثم سحب السموم والتأهيل والدمج.

إعادة دمج المريض مرة أخرى

وأكد أن مراكز علاج الإدمان، التابعة للصندوق، تعيد دمج المريض مرة أخرى؛ ليصبح منتجا، وتوفير قروض له، أو تدريبه على مهنة يحتاجها سوق العمل، وتحد من انتكاسته مرة أخرى.

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على موقعه الرسمي، أنه يتم توقيع الكشف الإكلينيكي لمرضى الإدمان، وعمل جلسات تحفيزية من قبل الفريق المكون من الطبيب المعالج والأخصائي النفسي، اللذين يضعان خطة علاجية للمريض ومتابعته في فترة ما بعد العلاج.