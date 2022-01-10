«مكافحة الإدمان»: 448 ألف عامل بالحكومة خضعوا لتحليل المخدرات في 2021

أكد تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على أن هناك منهجية متبعة لحملات الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري وسائقي الحافلات المدرسية والسائقين على الطرق السريعة، مشيرا إلى أن الصندوق شارك الإدارة العامة للمرور فى الكشف عن تعاطي المخدرات بين 90 ألف سائق على الطرق السريعة، إضافة إلى الكشف على 448 ألف موظف بالجهات الحكومية، خلال عام 2021.

لجان الكشف على الموظفين والسائقين

وأوضح الصندوق فى التقرير، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يتم تشكيل لجان الكشف، بعضوية كلا من:

- أخصائي وحدة الكشف، من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

- أعضاء فنيين متخصصين في تحاليل المخدرات، من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية.

- ممثل عن مصلحة الطب الشرعي (وزارة العدل).

- ممثل أو أكثر عن الجهة التي يتم تنفيذ الحملة بها.

سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ

يعتمد الكشف على الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة ، على المفاجأة، دون استعداد مسبق، مما يمنع التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل، أو تغيب الموظف المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجأة إلى وجود المستهدفين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت مما يترتب عليه تحقيق الفاعلية المطلوبة.

تأكيد نتائج حملات الكشف

وشدد الصندوق، على اهتمامه بدقة النتائج الصادرة عن حملات الكشف من خلال إجراء التحليل على مرحلتين، هما:

- استخدام الكواشف السريعة على عينات البول الخاصة بالمستهدفين.

- إخضاع العينات الإيجابية المشتبه فيها إلى تحليل توكيدي ثان بإحدى الجهات الفنية الشريكة، مثل: الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، والتي يصدر عنها نتيجة نهائية معتمدة، تفيد ثبوت تعاطي أصحاب العينات الإيجابية للمخدرات على نحو قطعي وبات.

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه تم الكشف على أكثر من 448 ألف عامل خلال عام 2021 بـ29 وزارة وجهة، مشيرا إلى انخفاض النسبة مقارنة بعام 2019، مع التأكيد على اللجنة باتخاذ الاحتياطات الاحترازية لكل من أعضاء لجنة الكشف، والموظفين الذين يتم الكشف عليهم.