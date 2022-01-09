تعمل إيه لو شوفت حد بيتاجر في المخدرات؟.. مدير «علاج الإدمان» يجيب

أكد الدكتور أحمد الكتامي، مدير «الخط الساخن» بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الخط الساخن يستقبل كل البلاغات الخاصة بتجارة المخدرات، قائلا: «لو رأيت أي مكان فيه تجارة مخدرات، أو أي صيدلية تبيع مخدرات، اتصل بالخط الساخط 16023، وبلغ»، مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين صندوق علاج الإدمان وبين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأكد مدير «الخط الساخن» بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه إذا كان البلاغ حقيقى يتم اتخاذ إجراء، وفي حالة إذا كان كيديًا، فلن يكون هناك اهتمام.

أنواع البلاغات الواردة للخط الساخن

وأشار «الكتامي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن البلاغات لم تأخذ حقها بالخط الساخن، لافتًا إلى أن هناك 3 أنواع من البلاغات:

- الإبلاغ عن تجارة المخدرات.

- الإبلاغ عن الأماكن العلاجية غير المرخصة، وبدأ ينتشر.

علامات تدل على تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمخدرات

وجرى إطلاق حملة توعوية لمعرفة المظاهر الأولية لتعاطي سائق الحافلة المدرسية للمخدرات، التي تتمثل فيما يلي:

- إذا كان مهملا في مظهره بشكل ملحوظ.

- إذا ظهر على السائق إحمرار العين.

- إذا فقد الوزن بشكل مبالغ فيه.

- إذا كان سائق الحافلة يقود بسرعة مبالغ فيها أو بطء شديد.

وأوضح مدير «الخط الساخن» بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه يتم إجراء تحليل لكل السائقين بالمدرسة، لسلامة الطلاب، موضحا أن الخط الساخن اهتم في الفترة الأخيرة بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات « الأسمرات، البشاير، المحروسة، اسطبل عنتر،حى الضواحى ببورسعيد» وافتتاح عيادات بها لاستقبال الحالات، وتوقيع الكشف الطبي وتوفير الأدوية.

ولفت إلى أنه إذا كان هناك حالات تستدعي الحجز، يتم إرسال الحالة لمراكز العزيمة للعلاج من الإدمان، إذ تم تقديم الخدمة لما يقارب من 8 آلاف مريض.

محافظة القاهرة أكثر المحافظات اتصالا

وأكد مدير «الخط الساخن»، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات اتصالا بالخط الساخن، وذلك يرجع لكثافتها السكانية، مشيرا إلى أن الحشيش يتصدر المواد المخدرة.