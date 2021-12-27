صندوق علاج الإدمان: حملات للتوعية بخطورة التعاطي في قرى «حياة كريمة»

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّه تم اختيار 250 كادرًا من أبناء القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية من المواد المخدرة ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق المستهدفة، لافتا إلى التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية بالقرى المستهدفة بالمبادرة.

تنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان

وأوضح «عثمان»، في بيان له، اليوم، أن الصندوق ينفذ العديد من الأنشطة تتضمن اتخاذ تدابير فعّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات، سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

تنفيذ برنامج لرفع وعي جميع طلاب مدارس القرى

ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أنّ المبادرة تستهدف القرى بالريف المصري، ومن ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعي جميع طلاب مدارس القرى بخطورة القضية خلال فتره الدراسة وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان في القرى ضمن مبادرة «القرار قرارك »، وكذلك السائقين والحرفيين من خلال برامج تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من الإدمان، بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية‪

تنفيذ 1227 نشاط متنوع عن أضرار الإدمان

وأضاف «عثمان»، أنّه تم تنفيذ 1227 نشاطًا متنوعًا عن أضرار الإدمان مثل تنظيم ندوات توعوية وأنشطة بالمدارس ومراكز الشباب ودوري رياضي بين الشباب تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، داخل العديد من القرى بمحافظات «المنيا وأسيوط وسوهاج ، والبحيرة ، والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والجيزة وقنا وأسوان وبنى سويف والفيوم ودمياط والغربية والقليوبية والجيزة».

وشارك المتطوعون لدى الصندوق من أبناء القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق، كما سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب القرى، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات .

إطلاق مهرجان «أنت أقوى من المخدرات» بالقرى المستهدفة

وأوضح أنه تم إطلاق مهرجان «أنت أقوى من المخدرات»، بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع الوعي لدى الأطفال بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تضمنت عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح بين 6 و15 عامًا.

وأوضح أنه يتم حكي قصة أنت البطل الذي أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح، لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات، وتنفيذ برامج توعوية داخل المدارس عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات ضمن «برنامج اختار حياتك»، في إطار الحرص على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة حول الوقاية الإدمان في تلك القرى.