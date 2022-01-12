إصابة زوجين و4 من أبنائهما باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب زوج وزوجته و4 من أبنائهما، اليوم، باشتباه تسمم غذائي، عبارة عن مغص معوي وقىء، عقب تناولهم وجبة طعام فاسد بمنزلهم بمدينة إهناسيا المدينة ببني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، إذ تبين أن الحالة العامة لهم متوسطة، وجرى تعليق محاليل وعمل غسيل معدة لهم.

مديرية أمن بنى سويف تتلقى بلاغا بإصابة زوجين و4 من أبنائهما باشتباه تسمم غذائي

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول 6 من أسرة واحدة إلى قسم الاستقبال بمستشفى اهناسيا المركزي، مصابون بأعراض اشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام منزلي، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث اشتباه تسمم غذائي بإهناسيا

واستقبل مستشفى إهناسيا المركزي، الزوج ويدعى «محمود. ش. م» 55 سنة، وزوجته «نجوى. ع» 49 سنة، ربة منزل، وأبنائهما «مروة 19 سنة، ملك 14 سنة، زهرة 14 سنة، ميار 22 سنة».

اسعافات أولية للمصابين وعمل غسيل معدة لهم بمستشفى اهناسيا المركزي

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل فسم الاستقبال بمستشفى اهناسيا المركزي تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، حيث جرى تعليق محاليل لهم وعمل غسيل معدة، والحالة العامة مستقرة للمصابين وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.