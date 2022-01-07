إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة كبدة ببني سويف

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، باشتباه تسمم غذائي بشرق النيل بمدينة بني سويف، منذ قليل، عقب تناولهم وجبة كبدة، وشعورهم بمغص وقيئ، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، إذ تبين أن الحالة العامة متوسطة، وجرى عمل غسيل معدة لهم.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا باستقبال مستشفى بني سويف التخصصي 6 حالات بينهم 4 اطفال، مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عبارة عن مغص وقيء، وجرى إتخاذ الاجراءات الطبية وعمل غسيل معدة لهم.

أسماء المصابين باشتباه تسمم غذائي في بني سويف عقب تناولهم وجبة كبدة

وتبين أن المصابين هم: ايه محمد امين، سنتان، أحمد محمود عبد الفتاح، 3 سنوات، عبد الفتاح محمود عبد الفتاح، سنتان، أدهم محمود عبد الفتاح، عام، أحمد إيهاب أحمد محمود، سنتان، جهاد محمد عبد العال، 35 سنة.

خروج المصابين من المستشفى عقب اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة

كما تبين أن جميع المصابين حالتهم متوسطة، ويقيمون بشرق النيل في محافظة بني سويف، وجرى إتخاذ الاجراءات الطبية والاسعافات الأولية لهم، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تم عمل غسيل معدة، وخرجوا من الاستقبال عقب الاطمئنان عليهم صحيا.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ شؤونها.