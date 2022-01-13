كتاب يناقش «قانون مكافحة الإرهاب».. صدقة علم على روحي تهاني الجبالي والإبراشي

تاريخ طويل في العملين الإعلامي والسياسي، قضاه كلا من وائل الإبراشي، والمستشارة تهاني الجبالي، أول قاضية مصرية، كانا فيه مدافعين عن الوطن ضد الإرهاب الأسود والتطرف، سواء عبر المنصات الإعلامية، أو داخل قاعات المحاكم، الأمر الذي جعل وفاتهما يوم الأحد الماضي، أمر أحزن الكثيرين من أصدقائهما ومحبيهما، وبادر الكثير منهم في إخراج الصدقات الجارية على روحيهما بأشكال مختلفة ومتعددة.

صدقة علم على روح وائل الإبراشي وتهاني الجبالي

«الوسيط في شرح قانون مكافحة الإرهاب»، كتاب ألفه الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، ويعد أول مُؤلف يصدر في شرح قانون الإرهاب 49 لسنة 2015، أهداه صاحبه صدقة علم على روح المستشارة الجليلة تهاني الجبالي، والإعلامي وائل الإبراشي، موضحا في حديثه لـ«الوطن»، أن الكتاب يتكون من جزأين، ويبلغ حوالي 2000 ورقة.

ويتناول الكتاب الأحكام الموضوعية بشأن شرح صور جرائم الإرهاب كافة، والقواعد الإجرائية التي يعمل بها أمام المحكمة فيما يتعلق بتلك الجرائم، بحسب «السعداوي»، موضحا أن الطبعة الأولى من الكتاب نشرت في 2016، والأخرى تصدر إهداءً وصدقة علم على روح تهاني الجبالي، ووائل الإبراشي، ردا لجميلهما في التصدي للإرهاب في فترة حياتهم.

إشادة تهاني الجبالي بكتاب «السعداوي»

واجتمع أستاذ القانون الجنائي، مع المستشارة تهاني الجبالي، في أحد المؤتمرات منذ شهر ونصف تقريبًا، وهناك ذكرت له أن النسخة التي أهداها لها من كتابه، أهدتها هي إلى مكتبة المحكمة الدستورية العليا؛ نظرا لقيمتها، مشيدة بما تناوله الكتاب من إحكام تتحدث عن جرائم الإرهاب كافة، ودار بينهما حديث طريف: «قولتلها يعني حضرتك عايزة نسخة تانية دلوقتي، لترد أكون شاكرة والله يا دكتور».

وقرر «السعداوي» إهداء كتاب «الوسيط في شرح قانون مكافحة الإرهاب» إلى نقابة المحاميين ونادي القضاة مجانا، مع التنازل عن جميع حقوقه كمؤلف، وأي امتيازات مادية، على أن يُوزع بمقابل التكلفة لصالح النقابة والنادي صدقة علم على روح تهاني الجبالي ووائل الإبراشي.