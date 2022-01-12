عدوية يكشف أسباب خلافات أبناء شعبان عبدالرحيم: «غيرة مش ورث» (فيديو)

تصدرت خلافات أبناء المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، بسبب الميراث، مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تصريحات «عدوية» الابن الأصغر لـ شعبولا، هي شرارة تدوال المعركة بين الأبناء، وكشف «عدوية» عبر بث مباشر لـ«الوطن»، عن أن أزمته مع أشقائه سببها الغيرة وليس الميراث.

شرارة اشتعال خلافات أبناء شعبان عبدالرحيم

بداية خلافات أبناء شعبان عبد الرحيم، كانت بنشر الشقيق الأصغر، مقطع فيديو عبر «تيك توك»، مقطعا يهاجم فيه أشقاءه، واتهمهم بطرده من المنزل، قائلا: «الأخ اللي يمشي أخوه من البيت عشان خاطر الفلوس، يبقى أصله مش جدع.. وأنا خلاص عملت لأخويا بلوك من قلبي مش التليفون بس.. وأنا أخوك الصغير، وبقولك مش مرضي باللي حصل.. أنا مش عاوز فلوس خلاص».

وتابع عدوية، الابن الأصغر للراحل شعبان عبدالرحيم: «أقسم بالله لو الفلوس اللي هتيجي من حاجة أبويا 10 مليون جنيه.. أنا مش عاوز منهم جنيه، ولو انتم هتبقوا مرضيين خلاص، اعملوا كده».

تطورات خلافات أبناء شعبان عبدالرحيم

وصرح عدوية شعبان عبدالرحيم، خلال البث المباشر لـ«الوطن»، بأن «شقيقه قام بطرده، وشقيقته قامت بتأجير بلطجية لضربه»، وقام بغناء أغنية عن الميراث والصراع بين الأشقاء خلال اللايف، قائلا: «التركة أخلاق مش كنوز»، مؤكدا ان الصراع ليس بسبب مشاكل الميراث بل بسبب غيرة أشقائه منه.

وقال عدوية شعبان عبدالرحيم، إنه كاد يتعرض للقتل، وكانت زوجته برفقته، وفوجئ بسيارة تلاحقه، وهو في طريقه لمنزله، وأن نجا من تلك المطاردة بأعجوبة، واتهم «شقيقته حنان، باستئجار السيارة من أجل محاولة التعدي عليه، وأن السبب هو أنه مديون لها بـ35 ألف جنيه»، قائلا: (يعني أموت عشان 35 ألف).

وتابع بأن «شقيقه عبدالرحيم، أيضا دائما يقوم بتهديده، بأنه لو لم يدفع الفلوس المتبقية عليه سوف يقوم بتكسير أثاث منزله».

وأضاف عدوية، أن «شقيقه عبدالرحيم مش بيحب له الخير، وخاصة أن والدهم شعبولا، كان يعامل الأول بطريقة مميزة أكثر من اخواته، عبد الرحيم دايما بيبصلي في عيشتي».

وأوضح عدوية، أنه «تشاجر معه حينما قام والدهم شعبان عبدالرحيم، بشراء سيارة للأول، عبدالرحيم اتخانق معايا لما أبويا اشترالي عربية وقالي أبوك بيميزك عننا، ورديت عليه بأن والدنا لم يميز أحدا منا على الآخر».

وقال «عدوية» إن والده شعبان عبدالرحيم، كان يتنبأ بما سوف يفعله أشقاؤه معه، والشجار الذي يحدث معه: «أبويا مرة قالي هات القرآن، واقرى سورة سيدنا يوسف، وانت تشوف اخواتك ممكن يعملوا معاك إيه؟!».

وتابع عدوية: «أبويا لو اشترالي تليفون كان بيعمل قدام اخواتي إنه اشتراه لنفسه».