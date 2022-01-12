السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بالمنيا دون خسائر بشرية

أخمدت الحماية المدنية حريق بمزرعة دواجن بمركز مغاغة شمال المنيا، تسبب في نفوق عدد من الدواجن دون خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل مزرعة دواجن بقرية برطباط بمركز مغاغة، ملك «إميل. ع. ح»، وانتقل فريق من الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم إخماده دون امتداده للمناطق المجاورة.

نفوق دواجن دون إصابات أو خسائر بشرية

وتسبب الحريق في نفوق بعض الدواجن وتدمير الواجهة الأمامية للمزرعة، المقامة على مساحة 800 متر من دورين أرضي وعلوي، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ التعرف على أسباب الحريق وأخطر المعمل الجنائي والنيابة العامة للتحقيق.

علي جانب آخر، تابع خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي موقف نقل القمامة الي الظهير الصحراوي بإشراف سعيد محمد نائب رئيس المركز وباستخدام معدات الوحدة المحلية وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافط اللواء أسامة القاضي بمتابعه العمل بمنظومة النظافة.

إصلاح عطل بأعمدة الإنارة على «الصحراوي الشرقي»

كما تم إصلاح عطل انقطاع التيار ببعض أعمدة الإنارة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية أبو عزيز، وإعادة التيار الكهربائي للعمل بكل خط بطول الطريق.

وتابع رئيس المركز أعمال النظافة اليومية بقرية أبوان حيث تم رفع المخلفات من نقاط تجميعها بقري الوحدة المحلية، ورفعها إلي الظهير الصحراوي بإشراف هاني الخولى نائب رئيس المركز.

ورفع حي جنوب المدينة المخلفات من أمام المدارس ومن نقاط التجميع وكذلك منطقة السويقة ومسجد العمراني وطلعت حرب والأبراج وتم نقلها إلي الظهير الصحراوي، كما تمت متابعة أعمال استكمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية أبوان والتي تخدم قري المجلس القروي.