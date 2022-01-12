السيطرة على حريق محدود في مخلفات بجوار معهد الكبد بالقاهرة

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق محدود نشب في مخلفات معهد الكبد بـ قصر العيني، ولم يسفر عن أي إصابات في الأرواح أو خسائر مادية بالمعهد، كما انتهت عمليات التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، إخطارا بنشوب حريق في معهد الكبد بشارع قصر العيني، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبانتقال اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، تبيّن نشوب حريق محدود في بعض المخلفات بالمعهد على مساحة 15 مترا، وجرى التعامل مع الحريق وتمكنت القوات من السيطرة عليه، وإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مره أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، أو أضرار في معهد الكبد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع 4 أطفال في حريق شقة فيصل

وفي سياق آخر، لقي 4 أطفال مساء أمس مصرعهم اختناقا بالدخان إثر نشوب النيران في شقتهم، ونقلت الجثامين إلى المستشفى تمهيدا للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

بداية البلاغ

تلقت غرفة الحماية المدنية في الجيزة، بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور تم الدفع ب3 سيارات إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين العثور على جثث 4 أطفال متوفين بسبب الاختناق بالدخان، ونقلت الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات

وكشفت التحريات عن أنّ الأطفال الأربعة أشقاء، وأنّ والدتهم تركتهم في الشقة وخرجت، ورجحت التحريات بأن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة.