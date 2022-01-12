أول تعليق من سميرة أحمد على شائعة وفاتها: «هحاكمهم»

أبدت الفنانة سميرة أحمد انزعاجها الشديد من الشائعات التي جرى تداولها على نطاقٍ واسع خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن وفاتها؛ الأمر الذي تسبب في إزعاج وقلق أسرتها وأصدقائها.

وأكدت الفنانة سميرة أحمد، في تصريح لـ«الوطن»، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي شائعة وفاتها، ليكون عِبرة لمن تسول له نفسه إطلاق أخبار كاذبة دون مراعاة مشاعر الناس.

وأوضحت الفنانة القديرة، أنها بصحة جيدة، وموجودة بشكل يومي في النادي وسط أصدقائها، وتمارس حياتها بشكل طبيعي؛ مناشدة الجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الإسهام في تداول أخبار كاذبة.

تفاصيل شائعة وفاة الفنانة سميرة أحمد

وتصدرت شائعة «وفاة الفنانة سميرة أحمد»، محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بجانب تداول تصريحات منسوبة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفيد بوفاتها، إلا أنه خرج في بيان صحفي؛ لنفي تلك الأقاويل.

ماما في القسم.. آخر أعمال سميرة أحمد على الشاشة

يذكر أنّ الفنانة سميرة أحمد بعيدة عن الأعمال الفنية منذ 12 عامًا تقريبًا، وكانت آخر أعمالها مسلسل «ماما في القسم»، الذي عُرض عام 2010، وشاركها البطولة كلّ من الفنان محمود ياسين، والنجم أحمد فهمى، وياسر جلال، ورانيا فريد شوقي، وميريهان حسين، وهو من تأليف السيناريست يوسف معاطي، وإخراج رباب حسين.

بالحب هنعدي.. سميرة أحمد تحاول العودة بعمل جديد

وتحاول الفنانة سميرة أحمد، العودة بعملٍ جديد، يحمل اسم «بالحب هنعدي»، تأليف السيناريست يوسف معاطي، واستغرق فترة طويلة من التحضيرات، ولم يتبين بعد موعد انطلاق تصويره، وذلك حسبما أكدت «سميرة» في تصريحات سابقة لـ«الوطن».