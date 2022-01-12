الاحتفال بمولد السيدة نفيسة الليلة.. والتوني يطلق مشروعا جديدا للإنشاد

تحتفل الطرق الصوفية ومحبو آل البيت بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة، مساء اليوم الأربعاء، وسط حالة طوارئ واتخاذ الإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار فيروس كورونا والمتحور الجديد «أوميكرون».

انطلاق مشروع فني جديد للمنشد أحمد التوني

وقال المنشد أحمد التوني إن المصريين يحتفلون بمولد السيدة نفيسة، مشيرًا إلى أنه بصفته حفيد الشيخ «التوني» ومعه حفيد الشيخ «شرف»، يتعاونان في عمل فني روحي لإحياء تراث الجدين.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا يقدم توافقا روحيا وأخويا بين الحفيدين بحالة روحانية تجمعهما على المحبة والأخوة والقرب من الروح الواحدة وأصحاب المدارس الفنية العريقة بين وجه قبلي وبحري بكل الثقافات والمعاني الإنسانية.

وأشار إلى أن بداية هذا المشروع ستكون خلال مولد السيدة نفيسة، حيث يكون عنوانا للثراث وحب الشعب بروح المولد.

السيرة الذاتية للسيدة نفيسة

والسيدة نفيسة هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ويلقبها الناس بـ«صاحبة الكرامات» و«سيدة أهل المعرفة»، «نفيسة العلم»، «نفيسة بنت الحسن»، والتي ولدت في مكة المكرمة خلال 11 ربيع الأول 145 هجريًّا.

كما أنه خلال 193هجريًّا، رحلت السيدة نفيسة بصحبة أسرتها إلى مصر، واستقبلها المصريون في منطقة العريش، ثم وصلت إلى مدينة القاهرة خلال يوم السادس والعشرين من رمضان، حيث أقبل عليها المصريون لالتماس منها العلم، إلا أنها في شهر رجب 208 هجريًّا قد أصابها المرض واشتد عليها حتى توفاها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من عام 208 هجريًّا، الأمر الذي قوبل بحزن شديد من المصريين ويوم دفنها كان يومًا مشهودًا، وأصبح لها بعد ذلك مسجدًا مشهورًا يتعمد الكثير من الصوفيين ومحبي آل البيت إلى قصده.