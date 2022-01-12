الطفلة النوبية «جنى» تحضر منتدى شباب العالم تلبية لدعوة الرئيس

تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضرت الطفلة النوبية «جنى»، فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، المقامة حاليا في شرم الشيخ.

يذكر أن الرئيس السيسي، أجرى جولة تفقدية في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان في 27 ديسمبر 2021، وخلال الجولة حرص على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من الأهالي، ودعا الطفلة جنى، التي استقبلته في مرسى جزيرة «كيكي»، لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

إجراءات مشددة للوقاية من آثار جائحة كورونا

جدير بالذكر أن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بشرم الشيخ، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من آثار جائحة كورونا.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.