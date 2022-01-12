هبوط طائرة متجهة إلى أسطنبول اضطراريا في مطار الأقصر بسبب عطل فني

شهد مطار الأقصر الدولي، منذ قليل، هبوط طائرة اضطراريا قادمة من دولة السودان، في اتجاهها إلى تركيا، نتيجة إنذار بوجود مشكلة فنية في الطائرة، ليتخذ قائد الطائرة قرارا بالهبوط في أقرب مطار لها، لحين إصلاح المشكلة والإقلاع مرة أخرى، ووجود أقرب نقطة له هي مطار الأقصر الدولي.

هبوط طائرة اضطراريا

قال مصدر بمطار الأقصر الدولي، إن إدارة المطار تلقت إخطارا بهبوط إحدى الطائرات اضطراريا داخل مطار الأقصر، وتبين أن الطائرة قادمة من مطار الخرطوم بدولة السودان، وفي اتجاهها إلى مطار اسطنبول بدولة تركيا، إذ شعر كابتن الطائرة بوجود مشكلة في بطن الطائرة، وقرر الهبوط في أقرب موقع له، وهو مطار الأقصر الدولي لحين فحص المشكلة وإصلاحها.

135 راكبا على متن الطائرة

تابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، جرى نزول جميع الركاب بسلامة، والبالغ عددهم 135 راكبا، ويجري حاليا فحص المشكلة الفنية داخل بطن الطائرة، ومن ثم إصلاحها، ثم استقلال الركاب الطائرة، وإقلاعها مرة أخرى إلى مطار اسطنبول في تركيا، في غضون مدة قصيرة.

الركاب بصحة جيدة

ونفى المصدر، اندلاع أي حرائق، كما أن الطائرة هبطت بسلام كامل، ويجري إصلاح العطل الفني داخلها، ومن جانبه دفع مرفق إسعاف الأقصر، بعدد من سيارات الإسعاف لمطار الأقصر الدولي، خشية وجود أي مصابين وسط ركاب الطائرة القادمة من مطار الخرطوم، وتبين سلامة جميع المسافرين.