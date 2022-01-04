مطار الأقصر: استقبال أول رحلات شركة «إيبيريا» الإسبانية منتصف يناير

يستقبل مطار الأقصر الدولي خلال الموسم السياحي الشتوي، عددًا من رحلات الطيران «الشارتر»، القادمة من الدول الأوروبية، وعلى متنها وفود سياحية لقضاء إجازات رأس السنة وأعياد الميلاد من خلال جولات سياحية داخل محافظة الأقصر وزيارة معالمها الأثرية من معابد ومتاحف تُبهر جميع من يراها خلال زيارتهم لها، حيث تضم المحافظة السياحية ثلثي آثار مصر.

رحلات شارتر إسباني وفرنسي

وأوضح مصدر بمطار الأقصر الدولي، أن المطار لا زال يستقبل الرحلات السياحية من طيران الشارتر القادم من فرنسا وإسبانيا ورومانيا، فضلا عن استقبال رحلات قادمة من مطار زيورخ الدولي بسويسرا عقب توقف دام لعشر سنوات وعلى متنها العديد من السياح.

استقبال شارتر إسباني من مدريد

وأشارالمصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر استقبال أول رحلة شارتر سياحي إسباني لشركة ايبيريا منتصف الشهر الجاري وتحديدا في 15 من يناير الجاري، لتنضم للرحلات السياحية الأخرى التي يستقبلها مطار الأقصر الدولي خلال الموسم السياحي الشتوي.

ويزور السياح داخل محافظة الأقصر معابد «الأقصر، الكرنك، وادي الملوك، وادي الملكات، الدير البحري أو حتشبسوت، مقابر النبلاء»، والعديد من المعالم الأثرية التي توجد داخل المحافظة السياحية، وسط إجراءات تأمينية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.