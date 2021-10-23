استعداداً للموسم الشتوى.. وزير الطيران يتفقّد مطار الأقصر

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، أمس، جولة تفقدية موسّعة لمطار الأقصر الدولى للاطمئنان على الاستعدادات الجارية لاستقبال وتدفّق حركة الطيران، خلال الموسم الشتوى الجديد والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية بالمطار للحفاظ على صحة الركاب والعاملين، ورافقه خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان فى استقبالهما الطيار هشام فريد، مدير مطار الأقصر الدولى.

وقالت وزارة الطيران، فى بيان اليوم، إن الجولة شملت تفقّد صالتى السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة الأسواق الحرة، واطلع الوزير على الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية المطبّقة، كما تفقّد أعمال تزيين محيط المطار ووجّه باستمرار تحسين الصورة الجمالية للمطار.

«منار»: نتوقع ارتفاعاً في أعداد الرحلات الدولية والداخلية مقارنة بالعام الماضي

وشدّد وزير الطيران على جميع العاملين بالمطار بالاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوى الجديد وإزالة أى معوقات أمام شركات الطيران العاملة بالمطار والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة، خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضارى، الذى يليق بمكانة مصر الدولية، خاصة أن هذا الموسم من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً فى أعداد الرحلات الدولية والداخلية، مقارنة بالفترة الماضية، وكذلك الإعلان عن تشغيل رحلات مباشرة جديدة تربط بين مدينتى شرم الشيخ والأقصر، اعتباراً من ٢٧ أكتوبر الحالى، فى إطار العمل والتنسيق المستمر بين وزارة الطيران المدنى ووزارة السياحة والآثار لتقديم منتج سياحى متكامل يقوم على ربط البحر الأحمر بوادى النيل.

وأضاف «منار» أن وزارة الطيران تعمل مع جميع الجهات المعنية من أجل تنشيط الحركة الجوية الدولية والسياحة الداخلية من خلال تسيير رحلات طيران تربط بين المدن السياحية ببعضها البعض، وكذلك الربط مع مطار القاهرة، بما يتيح للسائحين الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية داخل مصر.