الجمارك تضبط كمية كبيرة من «الإمفيتامين».. ضربة موجعة لمافيا المخدرات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة بجمارك الإسكندرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تهريب كمية كبيرة من مادة «الإمفيتامين» المخدرة، التي تستخدم في صناعة الكبتاجون والشابو والكريستال ماس، وغيرها من المخدرات التخليقية، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

أغذية متنوعة ولوازم حلويات بعدد 1625 كرتونة

وأكدت مصلحة الجمارك، في بيان، أنه بناء على مذكرة مشتركة من كل من إدارة الفحص بالأشعة والإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مكافحة التهرب الجمركي والأمن الجمركي، بالاشتباه في مشمول البيان الجمركي 11121 لسنة 2022 باسم شركة «ا» للاستيراد والتصدير، حاوية رقم 5440038 وارد سوريا، والصنف طبقا للمستندات المقدمة، عبارة عن أغذية متنوعة ولوازم حلويات بعدد 1625 كرتونة.

وأوضحت «الجمارك»، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، واستصدار إذن النيابة، وتشكلت لجنة مشتركة لتنفيذ الإخبارية من العميد سلامة عفيفي، والعقيد مصطفي نصر رئيس فرع مكافحة المخدرات بالميناء، والعقيد أحمد مهران والدكتور وجيه لطفي مدير جمرك الحاويات وعلاء كامل مدير الإدارة، وطلعت مراد مدير عام الأمن الجمركي، وعاطف الدسوقي مدير الإدارة وعبد الحميد فرج مدير الإدارة وحسن عبد الظاهر مدير إدارة الفحص بالأشعة وكريم سعدون رئيس القسم وعبد الحميد فؤاد مدير التعريفة وأحمد فوزي مأمور الحركة.

126 كرتونة بوزن إجمالي 620 كيلوجراما

ولفت إلى أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 126 كرتونة بوزن إجمالي 620 كيلوجراما من مادة (الإمفيتامين)، وهي المادة الخام المخدرة، مخبأة داخل كراتين مرقوم (بودرة كريم شانتيه)، التي يجرِ استخدامها كمادة خام لتصنيع المخدرات التخليقية، تم إجراء أعمال الكشف والمعاينة والتحليل الوقتي للمادة، بواسطة التعاون المثمر بين رجال الجمارك، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقرر أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ السلطات المختصة.