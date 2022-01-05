«الجمارك» تحبط تهريب 141 زجاجة «خمور» غير خالصة الضرائب بقيمة 3 ملايين جنيه

أعلنت مصلحة الجمارك، إحباط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية «الخمور» أجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وأكدت «الجمارك» في بيان لها، أن في إطار الجهود الميدانية المتتالية التي تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية، في مكافحة جميع أشكال التهريب والجريمة المنظمة، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بالاشتراك مع الإدارة المركزية لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط عدد من المشروبات الكحولية «الخمور» الأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم.

معلومات سرية توافرت لدى مباحث الأموال المستردة

وأشارت «الجمارك»، إلى أنه بناء على معلومات سرية توافرت لدى إدارة مباحث الأموال المستردة، وإدارة مكافحة التهرب الجمركي، بقيام بعض المحلات بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم.

وأكدت تقنين الإجراءات القانونية، وتشكيل فريق بحث بمعرفة اللواء وائل الرفاعي والرائد عمر عطيتو والرائد همام حماد، وقوة من رجال الشرطة السريين، ولجنة من الادارة العامة للمكافحة، بتكليف من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد أحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية، وأحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ، وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية، وعادل عبد الفتاح ومحمد جاب الله، ووليد والى، ومحمد فواد، وأحمد صلاح وطارق عبد العزيز وإيهاب عبدالله وإسلام شكرى وخالد عويس، مفتشى إدارة مكافحة التهرب الجمركي.

ضبط 141 زجاجة مشروبات كحولية

وجرى ضبط 141 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين و236 ألف و724 جنيه.

ولفتت إلى أن عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 5 محاضر ضبط جمركي أرقام 1646 و1647 و1648 و1649 و1650 لسنة 2021 مكافحة تهرب وتقدم المتهمون بطلب تصالح، وجرى سداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة.