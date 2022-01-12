محمود محيي الدين: الإصلاحات الاقتصادية في نظام النقد وسعر الصرف لها تكلفة

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تكلفة الإصلاحات الاقتصادية، سواء كانت محاولة ضبط نظام النقد أو سعر الصرف، والتعامل مع مشكلات الطاقة والكهرباء، والتعامل مع قضية الدعم، جميعها لها تكلفة.

شكر الرئيس للشعب أمر في محله

وأضاف «محيي الدين»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة الفضائية، في تعطية خاصة على هامش منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ، اليوم، أن تخصيص برامج للريف المصري وحياة كريمة، أمر مبشر، لأنه يحقق نقلة نوعية في حياة الفقراء والأشد فقرًا، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للطبقة الوسطى في المجتمع، فهي التي لديها احتياجات أكثر من بطاقة تموين ودعم مباشر، كما أنها اعتادت على نمط معين من الحياة، تأثرت بالسلب في فترة الإصلاحات «لأن ده اتاخد من دخله»، وبالتالي فإن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر والتقدير للشعب، على تحمل هذه الأعباء هي مسألة في محلها.

تحمل الإصلاحات أمر جيد للأجيال القادمة

وأشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن تحمل الشعب للعبء هدفه مساندة الدولة، ومساندة الناس أنفسهم، والأجيال القادمة لكي يتحسن النمو وفرص التشغيل وزيادة الدخول، وهو نوع من أنواع الاستثمار في الغد، وهو تضحية محسوبة لكي تقوم البلد، وتنفذ مشروعات جديدة، وتستطيع حماية الفئات الأكثر فقرًا، وتفتح مجالات للعمل والتشغيل، وهذه المفترض أن تكون الأولوية الأولى للجميع الآن.