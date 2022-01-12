خطوات الحصول على معاش استثنائي من التأمينات.. «حسن دخلك»

في كثير من الأحيان، وبمجرد أن يبلغ الموظف سن المعاش، يحصل على معاش بقيمة مالية ضعيفة، لا تتناسب مع احتياجات أسرته الأساسية من متطلبات الحياة؛ الأمر الذي يجعله يرغب في البحث عن مصدر رزق أو دعم مادي آخر من الدولة، فيبدأون في البحث عن خطوات الحصول على معاش استثنائي يتم الحصول عليه بجانب المعاش الأساسي الخاص به.

وحددت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، بعض الشروط التي يجب توافرها في صاحب المعاش، حتى يستطيع الحصول على معاش استثنائي آخر، ونرصد من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة وخطوات الحصول على معاش استثنائي، وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، التي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على معاش استثنائي

- أن يكون الراغب في الحصول على معاش استثنائي من العاملين السابقين بالقطاع العام أو العاملين بالقطاعات الحكومية.

- أن يكون الراغب في الحصول على المعاش الاستثنائي من المستحقين عن العاملين في القطاع العام، الذين لم يسبق لهم الحصول على معاش آخر.

- أن يكون الراغب في الحصول على معاش استثنائي من أصحاب المعاشات لديه ظروف صحية أو اجتماعية استثنائية.

- كما يمكن صرف المعاش الاستثنائي لضحايا الكوارث العامة.

خطوات الحصول على معاش استثنائي

- يقوم الراغب في الحصول على معاش استثنائي من العاملين مسبقا في القطاع العام، بالحصول على نموذج معاش استثنائي من جهة العمل السابقة، ثم يتم اعتماده من المعاشات.

- يتم تحويل الراغب في الحصول على معاش استثنائي للجنة الطبية، حتى يتم توضيح المشكلة الصحية التي يعاني منها صاحب المعاش، وتحديد مدى حاجته إلى علاج.

- يتم إجراء بحث اجتماعي للراغب في الحصول على معاش حتى يتم تحديد مصادر الدخل الخاصة به.

- عرض النموذج الخاص بطلب المعاش والتقرير الطبي والبحث الاجتماعي على لجنة لتحديد مدى حق صاحب المعاش في الحصول على معاش استثنائي.