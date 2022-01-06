هل يتسبب امتلاك المواشي في قطع معاش تكافل وكرامة؟.. «التضامن» تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي المنصرف على الدعم النقدي يقدر بـ20 مليار جنيه على 15 مليون مستفيد، مشيرة إلى أنه جرى الانتهاء من مراجعة 350 ألف أسرة من مستفيدي «تكافل وكرامة»، لإعادة تسجيلهم وتحديث بياناتهم على المنظومة المميكنة لقاعدة بيانات الأسر الفقيرة، مؤكدة أن هناك نحو 3.85 مليون أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي.

أسباب قطع دعم تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن الإجتماعي، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تمنع صرف الدعم النقدي، تتمثل فيما يلي:

- إذا امتلك الشخص 3 رؤوس مواشي أو أكثر، بغرض التجارة، يتسبب ذلك في قطع الدعم النقدي عنه.

- إذا كان متلقي الدعم يحصل على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

- إذا كان يدفع مصروفات مدرسية أكثر من 3 آلاف جنيه للطفل الواحد في السنة الدراسية .

- إذا كان يتلقى دعما من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه في الشهر الواحد.

- إذا كان يمتلك نصف فدان أو أكثر من الأراضى الزراعية، أو مستأجرا لفدان أرض زراعية.

امتلاك مشروع خاص

- يمنع صرف الدعم النقدي لمن يمتلك مشروعا خاصا، أو يكون شريكا فيه، سواء مسجل أو كان غير ذلك.

- إذا كان الشخص يعمل بأجر منتظم في القطاعين الخاص أو العام «باشتراك تأميني»، فلن يصرف معاش تكافل وكرامة له .

- يمنع صرف تكافل وكرامة لمن يمتلك سيارات أو جرارات أو «توك توك» أو أية مركبة، أو معدات ثقيلة مثل اللودر أو ماكينة طحين أو خلاط بناء.

- إذا لم تستدل وزارة التضامن الاجتماعي على الأسرة المتقدمة للحصول على دعم تكافل وكرامة، يجمد الصرف لحين التحقق.

- ووضعت وزارة التضامن شرطا للحصول على الدعم واستمراره، وهو التأكيد على حضور أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل» للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.