«التأمينات»: أسر العمالة غير المنتظمة تحصل على معاش 2030 حال الوفاة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة ستتولى تكلفة توقيع الكشف الطبي الأولي للعمالة غير المنتظمة من فئة المقاولات، إذ إن الكشف سيكون مجانًا، والعلاج مجانًا أيضًا، فضلًا عن تيسير خدمة الاشتراك من خلال التعامل مع خدمات فوري أو ما يعادلها، موضحًا في الوقت ذاته، أن تطبيق منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة، يأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطبيق منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة جاءت مبادرة من السيسي

وأضاف «عوض»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أنه سيجري تقسيم فئات العمالة غير المنتظمة لعدة فئات، مثل عمال المقاولات، والنقل البري، والباعة الجائلين، موضحًا في الوقت ذاته، أن قانون المعاشات الجديد أتاح للعمالة غير المنتظمة، دفع حصة التأمين «9%» من أقل أجر الذي حدد بقيمة 1400 جنيه، ليبلغ التأمين «126 جنيها شهريا لـ154 جنيه».

على العمالة غير المنتظمة التوجه للاشتراك في منظومة التأمين الاجتماعي

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه يجب على العمالة غير المنتظمة، التوجه للاشتراك في منظومة التأمين الاجتماعي، إذ سيدفع فقط حصته، بينما ستتحمل الدولة حصة صاحب العمل، فالخزانة العامة للدولة ستتولى دفع قيمة التأمين الخاصة بصاحب العمل، بالنسبة للعمالة المنتظمة بقيمة 168 جنيها لكل عامل، مؤكدًا أن الدولة تستهدف جذب العمالة غير المنتظمة، إلى منظومة التأمين الاجتماعي.

اشتراك العمالة غير المنتظمة متاح للفئات ابتداء من 18 حتى 65 عاما

وأكد أنه حال دفع العامل 3 شهور منتظمة وحدثت الوفاة، ستحصل الأسر على معاش 2030 جنيها وسيرتفع سنويًا، إذ إن الحد الأدني للمعاش «910» جنيهات ويرتفع بشكل سنوي، موضحًا أن قيمة اشتراك التأمين لفئة عمال المقاولات تبلغ 154 بقيمة 5 جنيهات يوميا، وعدد المنضمين للتأمين من عمال المقاولات يبلغ 300 ألف عامل، إذ إن اشتراك العمالة غير المنتظمة متاح للفئات العمرية ابتداء من 18 عاما حتى 65 عاما

ووجه حديثه لعمال المقاولات: «هتدفع 154 جنيه، ثم تحال إلى الكشف الطبي مجانا كون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتحمل التكاليف، تعالي بصورة بطاقتك على أقرب مكتب تأمينات، اعتبارا من الاثنين المقبل خد برينت بتسديد الاشتراك ثم توجه إلى التأمين الصحي لتحصل على بطاقة تأمين صحي».