خطوات حجز موعد طبي للحصول على معاش «كرامة» والفحوصات المطلوبة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات الراغبين في التقديم لبرنامج «تكافل وكرامة»، خاصة المسنين وذوي الإعاقة الذين يجرى دعمهم ماديًا من خلال برنامج الدعم النقدي «كرامة»، إذ يشترط لذوي الإعاقة إجراء الكشف الطبي من خلال التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة، الذي أتاحته وزارة الصحة والسكان للحصول على معاش كرامة من وزارة التضامن الاجتماعي.

حجز موعد طبي للحصول على معاش «كرامة»

ويمكن للمواطنين حجز موعد لإجراء الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة «وزارة التضامن» من خلال الموقع الإلكتروني، إذ يمكنك الحجز وتعديل المواعيد والاستعلام أو الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، وذلك عن طريق إدخال الرقم القومي وإدخال الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان واختيار محافظة السكن وتحديد الحالة الاجتماعية واختيار الوظيفة وتحديد نوع الإعاقة ثم الضغط على «حفظ البيانات».

الفحوصات المطلوبة لحجز موعد الكشف الطبي

وتختلف الفحوصات المطلوبة باختلاف نوع الإعاقة وذلك على النحو التالي:

1. فحوصات الإعاقة السمعية:

ـ مقياس سمع.

ـ فحص اتزان.

ـ قياس الاستجابة السمعية.

2. فحوصات الإعاقة البصرية:

ـ مجال الإبصار.

ـ الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري «حدة البصر».

3. فحوصات الإعاقة الحركية:

ـ إحضار كافة التحاليل والفحوصات والتشخيصات الطبية.

4. فحوصات الإعاقة الذهنية:

ـ رسم مخ

ـ روشته حديثة بالعلاج «خلال الأشهر الثلاث الأخيرة».

ـ بطاقة إثبات شخصية المعاق.

ـ تقرير من مستشفى حكومي عن الحالة.

- تحليل كروموزومات.

- اختبار ذكاء في حالة أن يكون عمر الطفل 3 سنوات فما فوق أو ما يعادله من قوائم ارتقائية قبل هذا العمر.

5. فحوصات الأمراض المزمنة:

ـ رسم مخ.

ـ روشته حديثه بالعلاج «خلال آخر ثلاث أشهر».

6. فحوصات الفئة العمرية أقل من 15 عامًا:

ـ اختبار نسبة الذكاء.

ـ كشف لقياس النظر باستخدام النظارات الطبية.

ـ كشف لقياس السمع مع استخدام السماعات الطبية.

ـ إحضار رسم المخ.

ـ رنين مغناطيسي، أو أشعة مقطعية على المخ في حالات ضمور المخ.

ـ موجات صوتية على القلب، ورسم القلب في حالات العيب الخلقي بالقلب.

ـ إحضار تشخيص وتقرير يؤكد وجود علاج كيماوي أو إشعاعي، في حالات الأورام.

- صورة دم ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربي للهيموجلوبين مع التشخيص بتقرير رسمي.

- تحليل أجسام مناعية في الدم مع تشخيص بتقرير رسمي.

- تحليل وظائف كبد وموجات صوتية على البطن.

- تحاليل للتمثيل الغذائي «أمونيا الدم، غازات الدم، أحماض عضوية في البول، أحماض أمينية بالجسم» مع تقرير رسمي يؤكد التشخيص.