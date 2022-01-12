حبس سائق هتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا في حلوان 4 أيام

شهدت منطقة المساكن الاقتصادية التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، واقعة مأساوية بعدما هتك سائق عرض فتاة معاقة ذهنيا داخل منزلها؛ مستغلاً حبس والدتها وعدم وجود شخص يرعاها، وألقت وحدة مباحث حلوان القبض على المتهم.

هتك عرض فتاة معاقة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المقدم أحمد فرج رئيس مباحث حلوان، بلاغا من أسرة الفتاة بتعرضها لهتك عرض من قبل سائق، داخل منزلها، مستغلاً حبس والدتها وعدم وجود شخص يرعاها، وبعمل التحريات حول الواقعة، تبين أن الفتاة تجلس بمنزلها بعد حبس والدتها، ودخل السائق، وجرد الفتاة من ملابسها وهتك عرضها بعد كتم أنفاسها وفر هارباً بعد فقدها الوعي.

وأخفت الفتاة الواقعة عن أسرتها؛ خشية تهديدات الشاب، ثم اكتشفت أسرتها الأمر وتوجهت لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

عرض المتهم علي الطب الشرعي

وخضع المتهم لجلسة تحقيق أمام النيابة لكشف كواليس الواقعة؛ لتأمر بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، بينما أمرت جهات التحقيق بعرض الفتاة على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وإرسال تقرير عما إذا كانت تعرضت لهتك عرض من عدمه.

كما أمرت النيابة، بعرض المتهم على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، وبيان ما إذا كان المتهم تحت تأثير المخدرات وقت الحادث من عدمه.

تجديد حبس المتهم بهتك عرض جارته

وفي سياق منفصل، قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتعدي جنسيا على جارته، بمنطقة المعصرة وحملت منه سفاحا بعدما دلف إلى منزل سيدة مُسنة تقوم بخدمتها ورعايتها، ورش مادة مخدرة على وجهها فقدت على أثرها الوعي، وعند إفاقتها فوجئت بأنها في حالة إعياء، وعندما شعرت بألم في البطن، حررت محضرًا بالواقعة.