جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب أدوية بيطرية وأجهزة طبية مستعملة

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب عدد من الأجهزة الطبية المستعملة ومستلزماتها وكمية من الأدوية البيطرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب أجهزة طبية مستعملة

المحاولة الأولى كانت في الإدارة الثالثة بالجمارك، برئاسة أسامة محمد دياب مدير الجمرك، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان علي طائرة الخطوط الأردنية، حيث استوقف تامر عادل، رئيس القسم المعين بلجنة الخط الأخضر، راكبة أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفي.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو غزال مأمور الجمرك ولاحظ وجود ما يشبه أجهزة ومستلزماتها .

ضبط 15جهازا طبيا مستعملا

وبالعرض على وليد أحمد صبري، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، كلف محمود محمد القرش مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة، فعثر على 15جهازا طبيًا مستعملًا و166 مكثفًا ووحدة تحكم ووصلات طبية مستعملة و6 وصلات بها كاميرات خاصة بالأجهزة الطبية المستعملة ومحظور استيرادها.

وكانت المحاولة الثانية في الإدارة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف حيث تم ضبط 562 علبة دواء بيطري وشارك في عملية الضبط «محمد سمير ومحمد محمود إبراهيم مأمور الجمرك ومحمد جمال الدين وأحمد سيد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول».

وقرر أسامة محمد دياب وصبحي ربيع جابر، مديرا الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 8 و9 لسنة 2022 ، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.