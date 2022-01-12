وزيرة التعاون: كل مشروع واتفاق مع أي مؤسسة جزء من خطة «مصر 2030»

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي له 3 أهداف، الأول يتمثل في تعظيم الاستفادة الاجتماعية والاقتصادية من التمويل، والثاني ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

المشاط: المشروعات جزء من برنامج مصر تنطلق

وأضافت «المشاط»، خلال الجلسة النقاشية مع شركاء التنمية في منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أذاعها التلفزيون المصري، «مفيش أي مشروع أو أي تمويل أو أي اتفاق نبرمه مع أي مؤسسة تمويل إلا إذا كان جزء من خطة مصر 2030 وجزء من برنامج مصر تنطلق، وهو برنامج الحكومة بالقطاعات المختلفة».

تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات الهدف الثالث للتعاون الدولي

وأشارت إلى أن الهدف الثالث يتمثل في تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، لافتة إلى أنه جرى استخدام التكنولوجيا في ظل جائحة كورونا للعمل التشاركي ليس فقط مع المؤسسات الدولية ولكن مع القطاع الخاص.

وأوضحت أنه نظرا لضخامة مشروعات النقل في مصر وجدنا تنافسًا بين شركاء التنمية في المساهمة بالمشروعات الخاصة بوزارة النقل، ما يعزز من فرص مصر في الحصول على تمويلات بشكل تفضيلي.