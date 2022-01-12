إعلامي إماراتي: انبهرت بالمحتوى المقدم في منتدى شباب العالم «فيديو»

أبدى أنس بوخاش، إعلامي ورائد أعمال إماراتي، اليوم، إعجابه بالجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، قائلا: إنّ الحفل ركز على محتوى يناسب الشباب من حيث الموسيقى والكلمات وأسلوب الكلام، إضافة للفيلم الوثائقي الخاص بفيروس كورونا، متابعا: «استمتعت وانبهرت باللي شوفته».

لا بد من استمرار الحياة

وأضاف «بوخاش»، خلال لقاء ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن الحياة لا بد أن تستمر، وبدأ العالم يتعرف على كورونا في نهاية 2020 أو بدايات 2021، والتأقلم معه وتجاوزه، متابعا: «الحياة لازم تستمر والشغل لازم يستمر والفلوس لازم تستمر، الناس خسرت وظائف وتعبت نفسيا».

ولفت إلى أنه جرى عرض فيديو في حفل افتتاح الفعاليات يظهر مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية في قاعات المنتدى المختلفة؛ للحفاظ على نظافة المكان، وتقليل نسبة انتشار الفيروس.

ومن جانبها، قالت رانيا يحيى، أحد سفراء ترويج هيئة السياحة بمصر، إنَّ دور منتدى شباب العالم في ترويج السياحة كان واضحا للغاية، ويحضره شباب من جميع أنحاء العالم، وجعل المنتدى مصر منصة ترويجية جيدة جدا للمحافظات من خلال الأنشطة التي تُعرض، مضيفة أن تجاوز مصر تداعيات أزمة فيروس كورونا جاء بفضل أجهزة الدولة.

الهدف الرئيسي لمرصد الأزهر

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة ريهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وأحد حضور منتدى شباب العالم، إنَّ المرصد يعمل لقرابة 6 سنوات، وبدأ العمل فيه منذ 2015.

وأضافت «سلامة»، خلال لقائها بنفس البرنامج، أن الهدف الرئيسي من المنتدى متابعة وتحليل وتفنيد وتصحيح الأفكار المتطرفة والمغلوطة التي تحاول بثها بعض التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في عقول الشباب في الأذهان الضعيفة والنفوس التي لا تكون قوية إلى الدرجة الكافية.

وأشارت إلى أن المرصد بدأ بلغات مختلفة، والأزهر لديه أدوات لا يعرفها الكثيرون، مثل اللغة والتصور الإسلامي الحقيقي.