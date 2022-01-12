السيسي: الشعب تحمل قسوة الإصلاح ولم يخرج مصري واحد للتعبير عن تألمه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن في تجارب الإصلاح الاقتصادي كانت بعض مسارات الإصلاح التي وضعها صندوق النقد الدولي، تتوقف أو تتعثر في مرحلة معينة: «بس احنا معملناش كده، ولازم الحقيقة عشان نعطي كل ذي حق حقه، مش الحكومة المصرية فقط اللي نفذت التزامها، لأ».

نتائج الإصلاح إيجابية جدا على الاقتصاد المصري

وأضاف «السيسي»، خلال الجلسة النقاشية مع شركاء التنمية، في منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، من 10 لـ 13 يناير: «الشعب المصري تحمل قسوة الإصلاح الاقتصادي، ولم يخرج مصري واحد للتعبير عن أن هذا الإصلاح يؤلمه، واحنا الحقيقة مكناش نعرف إن هيبقى فيه جائحة فيروس كورونا المستجد، مشينا مع صندوق النقد الدولي وكنا أمناء مع أنفسنا في تنفيذ الاتفاق ده، وكانت النتائج إيجابية جدًا على الاقتصاد المصري».