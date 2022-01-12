انتصار السيسي تشيد بسيدات مصر: «بجهودهن وصبرهن يحيا الوطن»

عبرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بلقائها مجموعة من الملهمات في منتدى شباب العالم، وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

انتصار السيسي تلتقي مجموعة من الملهمات في منتدى شباب العالم

وكتبت السيدة انتصار السيسي: «لقد كانت سعادتي بالغة بلقاء مجموعة من الملهمات في منتدى شباب العالم».

وتابعت: «إن المرأة تثبت دوما قدرتها على النجاح وعبور الصعاب حتى صارت نموذجا للإلهام ليس في مجتمعنا فقط ولكن في كل مجتمعات العالم».

وواصلت: «ولقد أثبتت المرأة أنها قادرة على تحمل المسؤولية في مختلف المواقع بعزيمتها وقوتها وإصرارها وقبولها التحدي».

واختتمت: «إنني أحيي كل شابة وامرأة، لاسيما نساء مصر، فبجهودهن وصبرهن، يحيا الوطن».