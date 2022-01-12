السيسي: مصر أصبحت الأقل إصابة بفيروس سي وفقا للمعايير العالمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر حصلت على دعم كبير من المؤسسات الدولية في مبادرة «100 مليون صحة»، واستفادت للغاية من خبرات منظمة الصحة العالمية، مشددًا على أن مصر حصلت على دعم في العمليات الفنية التي تتم لعمل مسح لأكثر من 70 مليون مواطن، للتحول من دولة كانت من أكثر دول العالم إصابة بهذا المرض «فيروس سي»، إلى دولة هي الأقل في العالم طبقًا لمعايير وزارة الصحة العالمية.

دعم منظمة الصحة العالمية لـ«100 مليون صحة» أسهم في تعافي أكثر من مليوني مصري من فيروس سي

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء، أنه كما كان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي له فوائد في الوقوف أمام صدمة جائحة فيروس كورونا، فإن دعم منظمة الصحة العالمية فيما يخص برنامج «100 مليون صحة» والذي ساهم في تعافي أكثر من مليوني مواطن مصابين بفيروس سي.

وتابع الرئيس السيسي أن هذه المبادرة ساهمت في عمل خريطة طبية لأول مرة للأمراض غير السارية مثل السمنة والسكري والضغط، والتي كان لها تأثير على مواجهة فيروس كورونا، لأن هذه الفئات هي الأكثر تأثرًا بالفيروس.