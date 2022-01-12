السيسي: قلت لسفيرة أمريكا في 2011 الإخوان هيحكموا مصر والشعب هيمشيهم

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تفاصيل أحد المواقف مع السفيرة الأمريكي بالقاهرة في عام 2011، قائلا: «قالت لي في 2011 مين اللي ممكن يحكم مصر؟ فقلت لها اللي هيحكم مصر الإخوان المسلمين، قالت لي طب وبعدين؟ قلت لها هيمشوا، فقالتلي ليه؟ قلت لها الشعب المصري شعب لا يقاد بالقوة، ميدخلش الجامع أو الكنيسة بالعافية.. هو كده، وده اللي حصل، والكلام ده متسجل في محاضر رسمية».

تقديم دعم لدولة فيها 100 مليون نسمة أعلى درجات حقوق الإنسان

ووجه «السيسي» حديثه لمنظمات التمويل الدولية، خلال جلسة في منتدى شباب العالم مع شركاء التنمية، يعرضها التلفزيون المصري، قائلا: «بطمنكم إن كل دعمكم لينا، بتقدموا دعم لدولة فيها 100 مليون إنسان، وده أعلى درجات حقوق الإنسان، وزي ما انتم شايفين إحنا بنتعامل بمنتهى الشفافية في كل شيء، ولا نقبل إن يبقى فيه سلوك غير منضبط طبقا للمعايير اللي بتطالبونا بيها وإحنا بنفذها أو أشد».