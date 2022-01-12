الاتحاد الأوروبي يشكر الرئيس السيسي على تنظيم منتدى الشباب

أعربت مستشار أول رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، جراتسيلا ريزا، عن تقديرها البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسي، واللجنة القائمة على تنظيم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، التي تستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ.

المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات

وقالت ريزا، خلال كلمتها في جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، التي يحضرها الرئيس السيسي، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أنّ التهديد والصراعات تتطور سريعا، وهو ما ينتج عنه ظهور المزيد من التحديات، مشيرةً إلى أنّ التحديات تضاعفت مثل نقص المياه والكهرباء، والعالم يحتاج إلى نهج شامل لتعزيز ثقافة السلام، وإرساء القيم والمبادئ.

استراتيجية أوروبية للسياسة الخارجية والأمنية

وأضافت مستشار أول رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني بوفد الاتحاد الأوربي، أنّ الاتحاد الأوروبي طبّق استراتيجية عالمية للسياسة الخارجية والأمنية: «لسنا وحدنا ونحتاج إلى شراكة، وفي هذه الحالة نتحدث عن دعم أجندة 2030 المعنية بالتنمية المستدامة، ونتحدث عن اتفاقية باريس والتغيرات المناخية وخطة عمل أديس أبابا وقمة 27».

جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

وتابعت ريزا، أنّ الاتحاد الأوروبي لديه خطة عمل تمثل الجيل الثالث، لأننا في حاجة إلى وجود نهج متكامل لمواجهة الأزمات والنزاعات، مشيرةً إلى أهمية جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وما اتخذته من إجراءات في سبيل ذلك، خاصة أنّ أوروبا تستضيف 6 ملايين مهاجر و6 ملايين نازح.

وأشارت مستشار أول رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني بوفد الاتحاد الأوربي، إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لا يركز على المساعدات الإنسانية فقط، لكنه بحاجة إلى تطوير نهج التنمية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الدبلوماسية الوقائية

وعن الدبلوماسية الوقائية، أكدت ريزا أنّها من أفضل الممارسات، وأنّ مصر تم مدحها في أكثر من مناسبة بشأن ما يتعلق بها: «لا يجب أن نكون قصيري النظر، ونتدخل فقط حين تحدث الأحداث الصعبة، ونلعب دورا جوهريا في هذا الشأن».