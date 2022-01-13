حظك اليوم الخميس 13-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

علم الفلك من أكثر العلوم التي يهتم بها العديد من المواطنين، إذ يحرصون على مطالعة حظك اليوم للأبراج اليومية الخاصة، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة، ويبلغ عددها 12 برجا.

وفي هذا الصدد، يبحث الكثير عن حظك اليوم للأبراج المختلفة، مثل: برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان، ونقدم من خلال السطور التالية حظك اليوم، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 13-1-2022 على الصعيد المهني

مولود برج الحمل يسعد بتواجد القمر في منزل العلاقات، ما يساعده على الدخول في مجلالات جديدة ومختلفة.

حظك اليوم برج الحمل 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

ينعم برج الحمل بروح مرحة، ويستطيع اكتشاف ما يوجد في داخله من طاقات تساعده على الاقتراب للمحيطين به.

حظك اليوم برج الثور 13-1-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تحرص على مضاعفة تركيزك، حتى لا يتثنى لك الوقوع في الأخطاء.

حظك اليوم برج الثور 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

في حالة إذا كان لديك رغبة في التأثير على الأشخاص الآخرين، احرص على استخدام المنطق في التعامل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-1-2022 على الصعيد المهني

حان الوقت أن تستطيع إثبات نفسك، فقد يكون القمر في برجك ليعمل لصالحك ويساعدك على النشاط.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تجد في الأفق لقاءات كثيرة ناجحة، وذلك نتيجة تناغم عطارد مع القمر.

حظك اليوم برج السرطان 13-1-2022 على الصعيد المهني

حاول أن تتأمل الأشخاص المحيطين بك، واحرص أيضًا على هدوئك، حتى تستطيع تكوين رأي صائب.

حظك اليوم برج السرطان 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على تجنب التسرع في اتخاذ القرارات، فالقمر في منزلك الثاني عشر.

حظك اليوم برج الأسد 13-1-2022 على الصعيد المهني

من الممكن أن تستطيع الوصول لأهدافك، فاليوم لديك حجج قوية تجعلك جاهزا.

حظك اليوم برج الأسد 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تزيد قيمتك أو تشعر بتقدير من حولك، فالقمر في منزل الأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء 13-1-2022 على الصعيد المهني

احرص على الانتباه من التورط في المخالفات، فالقمر يتواجد في مربع برجك.

حظك اليوم برج العذراء 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على الاستماع للآخرين بشكل جيد، كما يجب أن تتحكم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الميزان 13-1-2022 على الصعيد المهني

احرص على الاستفادة من نفسك، فالقمر في منزل الحظ قد يجعل اليوم مناسبا للتخطيط.

حظك اليوم برج الميزان 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تجد حلولا كاملة لمشكلاتك، إذ أن عطارد في منزل الحب.

حظك اليوم برج العقرب 13-1-2022 على الصعيد المهني

قد تكون قادرا على التخطيط للمستقبل وتحقيق المكاسب المالية، فالقمر في منزلك الثامن.

حظك اليوم برج العقرب 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تكون قادر على قضاء أوقات مميزة بجمع أحبابك وأصدقاءك، إذ أن الشمس في منزل العلاقات.

حظك اليوم برج القوس 13-1-2022 على الصعيد المهني

احرص على الانتباه لحقوقك، إذ أنك قد تكون قادر على التغلب على المعوقات بإصرار.

حظك اليوم برج القوس 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك باعتماد اللباقة وعليك بتوخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

حظك اليوم برج الجدي 13-1-2022 على الصعيد المهني

من الممكن أن تتوصل إلى معلومات تجعلك تكتسب خبرات، فالقمر في منزلك السادس.

حظك اليوم برج الجدي 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

استعد لإيجاد حلول جذرية للصراعات، فاليوم قد تشعر باليقظة وإشراقة الروح.

حظك اليوم برج الدلو 13-1-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يجعلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم برج الدلو 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتردد في إعلان مشاعرك للآخرين، فالقمر في منزل الحب.

حظك اليوم برج الحوت 13-1-2022 على الصعيد المهني

تجنب إعطاء ثقتك للأشخاص الآخرين إلا بعد دراسة دقيقة، فالمريخ في وضع معاكس لك.

حظك اليوم برج الحوت 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على التفكير الجيد في العواقب المترتبة على كل أفعالك، فالقمر في وضع معاكس لك.