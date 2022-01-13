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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 13-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:01 ص | الخميس 13 يناير 2022
حظك اليوم

حظك اليوم

علم الفلك من أكثر العلوم التي يهتم بها العديد من المواطنين، إذ يحرصون على مطالعة حظك اليوم للأبراج اليومية الخاصة، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة، ويبلغ عددها 12 برجا.

وفي هذا الصدد، يبحث الكثير عن حظك اليوم للأبراج المختلفة، مثل: برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان، ونقدم من خلال السطور التالية حظك اليوم، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 13-1-2022 على الصعيد المهني

مولود برج الحمل يسعد بتواجد القمر في منزل العلاقات، ما يساعده على الدخول في مجلالات جديدة ومختلفة. 

حظك اليوم برج الحمل 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

ينعم برج الحمل بروح مرحة، ويستطيع اكتشاف ما يوجد في داخله من طاقات تساعده على الاقتراب للمحيطين به.

حظك اليوم برج الثور 13-1-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تحرص على مضاعفة تركيزك، حتى لا يتثنى لك الوقوع في الأخطاء.

حظك اليوم برج الثور 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

في حالة إذا كان لديك رغبة في التأثير على الأشخاص الآخرين، احرص على استخدام المنطق في التعامل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-1-2022 على الصعيد المهني

حان الوقت أن تستطيع إثبات نفسك، فقد يكون القمر في برجك ليعمل لصالحك ويساعدك على النشاط.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تجد في الأفق لقاءات كثيرة ناجحة، وذلك نتيجة تناغم عطارد مع القمر.

حظك اليوم برج السرطان 13-1-2022 على الصعيد المهني

حاول أن تتأمل الأشخاص المحيطين بك، واحرص أيضًا على هدوئك، حتى تستطيع تكوين رأي صائب.

حظك اليوم برج السرطان 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على تجنب التسرع في اتخاذ القرارات، فالقمر في منزلك الثاني عشر.

حظك اليوم برج الأسد 13-1-2022 على الصعيد المهني

من الممكن أن تستطيع الوصول لأهدافك، فاليوم لديك حجج قوية تجعلك جاهزا.

حظك اليوم برج الأسد 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تزيد قيمتك أو تشعر بتقدير من حولك، فالقمر في منزل الأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء 13-1-2022 على الصعيد المهني

احرص على الانتباه من التورط في المخالفات، فالقمر يتواجد في مربع برجك.

حظك اليوم برج العذراء 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على الاستماع للآخرين بشكل جيد، كما يجب أن تتحكم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الميزان 13-1-2022 على الصعيد المهني

احرص على الاستفادة من نفسك، فالقمر في منزل الحظ قد يجعل اليوم مناسبا للتخطيط.

حظك اليوم برج الميزان 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تجد حلولا كاملة لمشكلاتك، إذ أن عطارد في منزل الحب.

حظك اليوم برج العقرب 13-1-2022 على الصعيد المهني

قد تكون قادرا على التخطيط للمستقبل وتحقيق المكاسب المالية، فالقمر في منزلك الثامن.

حظك اليوم برج العقرب 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تكون قادر على قضاء أوقات مميزة بجمع أحبابك وأصدقاءك، إذ أن الشمس في منزل العلاقات.

حظك اليوم برج القوس 13-1-2022 على الصعيد المهني

احرص على الانتباه لحقوقك، إذ أنك قد تكون قادر على التغلب على المعوقات بإصرار.

حظك اليوم برج القوس 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك باعتماد اللباقة وعليك بتوخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

حظك اليوم برج الجدي 13-1-2022 على الصعيد المهني

من الممكن أن تتوصل إلى معلومات تجعلك تكتسب خبرات، فالقمر في منزلك السادس.

حظك اليوم برج الجدي 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

استعد لإيجاد حلول جذرية للصراعات، فاليوم قد تشعر باليقظة وإشراقة الروح.

حظك اليوم برج الدلو 13-1-2022 على الصعيد المهني

 تناغم القمر مع عطارد يجعلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم برج الدلو 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتردد في إعلان مشاعرك للآخرين، فالقمر في منزل الحب.

حظك اليوم برج الحوت 13-1-2022 على الصعيد المهني

تجنب إعطاء ثقتك للأشخاص الآخرين إلا بعد دراسة دقيقة، فالمريخ في وضع معاكس لك.

حظك اليوم برج الحوت 13-1-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على التفكير الجيد في العواقب المترتبة على كل أفعالك، فالقمر في وضع معاكس لك.

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