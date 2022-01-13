حظك اليوم الخميس 13-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:01 ص | الخميس 13 يناير 2022
حظك اليوم
علم الفلك من أكثر العلوم التي يهتم بها العديد من المواطنين، إذ يحرصون على مطالعة حظك اليوم للأبراج اليومية الخاصة، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة، ويبلغ عددها 12 برجا.
وفي هذا الصدد، يبحث الكثير عن حظك اليوم للأبراج المختلفة، مثل: برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان، ونقدم من خلال السطور التالية حظك اليوم، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، كالتالي:
حظك اليوم برج الحمل 13-1-2022 على الصعيد المهني
مولود برج الحمل يسعد بتواجد القمر في منزل العلاقات، ما يساعده على الدخول في مجلالات جديدة ومختلفة.
حظك اليوم برج الحمل 13-1-2022 على الصعيد العاطفي
ينعم برج الحمل بروح مرحة، ويستطيع اكتشاف ما يوجد في داخله من طاقات تساعده على الاقتراب للمحيطين به.
حظك اليوم برج الثور 13-1-2022 على الصعيد المهني
يجب أن تحرص على مضاعفة تركيزك، حتى لا يتثنى لك الوقوع في الأخطاء.
حظك اليوم برج الثور 13-1-2022 على الصعيد العاطفي
في حالة إذا كان لديك رغبة في التأثير على الأشخاص الآخرين، احرص على استخدام المنطق في التعامل مع الآخرين.
حظك اليوم برج الجوزاء 13-1-2022 على الصعيد المهني
حان الوقت أن تستطيع إثبات نفسك، فقد يكون القمر في برجك ليعمل لصالحك ويساعدك على النشاط.
حظك اليوم برج الجوزاء 13-1-2022 على الصعيد العاطفي
قد تجد في الأفق لقاءات كثيرة ناجحة، وذلك نتيجة تناغم عطارد مع القمر.
حظك اليوم برج السرطان 13-1-2022 على الصعيد المهني
حاول أن تتأمل الأشخاص المحيطين بك، واحرص أيضًا على هدوئك، حتى تستطيع تكوين رأي صائب.
حظك اليوم برج السرطان 13-1-2022 على الصعيد العاطفي
احرص على تجنب التسرع في اتخاذ القرارات، فالقمر في منزلك الثاني عشر.
حظك اليوم برج الأسد 13-1-2022 على الصعيد المهني
من الممكن أن تستطيع الوصول لأهدافك، فاليوم لديك حجج قوية تجعلك جاهزا.
حظك اليوم برج الأسد 13-1-2022 على الصعيد العاطفي
قد تزيد قيمتك أو تشعر بتقدير من حولك، فالقمر في منزل الأصدقاء.
حظك اليوم برج العذراء 13-1-2022 على الصعيد المهني
احرص على الانتباه من التورط في المخالفات، فالقمر يتواجد في مربع برجك.
حظك اليوم برج العذراء 13-1-2022 على الصعيد العاطفي
احرص على الاستماع للآخرين بشكل جيد، كما يجب أن تتحكم في انفعالاتك.
حظك اليوم برج الميزان 13-1-2022 على الصعيد المهني
احرص على الاستفادة من نفسك، فالقمر في منزل الحظ قد يجعل اليوم مناسبا للتخطيط.
حظك اليوم برج الميزان 13-1-2022 على الصعيد العاطفي
قد تجد حلولا كاملة لمشكلاتك، إذ أن عطارد في منزل الحب.
حظك اليوم برج العقرب 13-1-2022 على الصعيد المهني
قد تكون قادرا على التخطيط للمستقبل وتحقيق المكاسب المالية، فالقمر في منزلك الثامن.
حظك اليوم برج العقرب 13-1-2022 على الصعيد العاطفي
قد تكون قادر على قضاء أوقات مميزة بجمع أحبابك وأصدقاءك، إذ أن الشمس في منزل العلاقات.
حظك اليوم برج القوس 13-1-2022 على الصعيد المهني
احرص على الانتباه لحقوقك، إذ أنك قد تكون قادر على التغلب على المعوقات بإصرار.
حظك اليوم برج القوس 13-1-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك باعتماد اللباقة وعليك بتوخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.
حظك اليوم برج الجدي 13-1-2022 على الصعيد المهني
من الممكن أن تتوصل إلى معلومات تجعلك تكتسب خبرات، فالقمر في منزلك السادس.
حظك اليوم برج الجدي 13-1-2022 على الصعيد العاطفي
استعد لإيجاد حلول جذرية للصراعات، فاليوم قد تشعر باليقظة وإشراقة الروح.
حظك اليوم برج الدلو 13-1-2022 على الصعيد المهني
تناغم القمر مع عطارد يجعلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.
حظك اليوم برج الدلو 13-1-2022 على الصعيد العاطفي
لا تتردد في إعلان مشاعرك للآخرين، فالقمر في منزل الحب.
حظك اليوم برج الحوت 13-1-2022 على الصعيد المهني
تجنب إعطاء ثقتك للأشخاص الآخرين إلا بعد دراسة دقيقة، فالمريخ في وضع معاكس لك.
حظك اليوم برج الحوت 13-1-2022 على الصعيد العاطفي
احرص على التفكير الجيد في العواقب المترتبة على كل أفعالك، فالقمر في وضع معاكس لك.